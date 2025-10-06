¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Almagro se disculpó con los hinchas tras la mala Primera Nacional. Hizo ruido en Santa Fe ya que gente de Colón espera lo mismo. Difícil para no decir imposible

La temporada terminó con más penas que alegrías para varios equipos de la Primera Nacional . Uno de ellos fue Almagro , que estuvo al borde del descenso y emitió un comunicado pidiéndole disculpas a sus hinchas . Ese gesto tuvo eco en Santa Fe. Es que Colón , que arrancó como candidato al ascenso, terminó sufriendo para sellar la permanencia.

El contraste fue enorme: de ilusionar con un regreso rápido a Primera División a padecer una pelea angustiante por la permanencia.

En este contexto, no pocos hinchas se preguntan si la dirigencia rojinegra debería tener un gesto similar al de Almagro. La falta de comunicación durante la temporada, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, alimentó el malestar y la sensación de que el club quedó desconectado de su gente en el año más difícil. Solo en los triunfos hubo difusión de fotos y algunos posteos especiales. Pero como fueron muchas más las malas, las redes casi ni se movieron.

Con elecciones a la vista y la obligación de encarar un nuevo proyecto deportivo, muchos socios y simpatizantes esperan que Colón también reconozca los errores y ofrezca, al menos, un mensaje claro de autocrítica y compromiso hacia el futuro.

¿Hará lo mismo Colón? Almagro se disculpó por la mala campaña