Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Unión le ganó a Belgrano de Paraná por 1-0, en el Presbítero Bartolomé Grella, en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial del fútbol femenino.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 10:19hs
Prensa LSF

Este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Unión le ganó 1 a 0 a Belgrano de Paraná por la Ida de las Finales de la Copa Túnel Subfluvial. El tanto fue obra de Morena Aponte, la juvenil rojiblanca que pasó por nuestra Selección y ya muestra su potencial en la Primera rojiblanca.

El elenco comandado por Emanuel Perisuti, que venía de dejar en el camino a Arenas, se quedó con el primer chico de la serie decisiva teniendo que lograr sostener el marcador en el partido de Vuelta en busca de una nueva consagración, juego que se disputará el 19 de octubre, con estadio a confirmar.

Las mejores imágenes de la final entre Unión y Belgrano de Paraná

image
image
image
Unión final Copa Túnel Subfluvial
