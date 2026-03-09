Hogares en rojo: la morosidad en las familias se triplicó en el último año y alcanzó niveles récord

El crédito de subsistencia ya es la regla para millones de argentinos. Tarjetas y préstamos personales se usan para cubrir alimentos y medicamentos

El panorama financiero en los hogares en Argentina ha dado un giro dramático en este comienzo de 2026 . El crédito , que antes era una herramienta para planificar una compra o un viaje, hoy se ha convertido en un mecanismo de supervivencia.

Según los últimos informes de estabilidad financiera, el 60% de la población adulta en Argentina –unos 20,5 millones de personas– mantiene algún tipo de deuda, transformando al crédito en un "ingreso complementario" ante la pérdida del poder adquisitivo .

Morosidad en niveles críticos

El dato que más enciende las alarmas en el sistema bancario es la velocidad con la que creció el incumplimiento. La irregularidad en los pagos de las familias se situó en torno a 10% en este inicio de marzo, una cifra que triplica los valores registrados hace apenas un año.

El fenómeno es especialmente grave en el segmento de los préstamos personales, donde la mora escaló a 11%, mientras que en las tarjetas de crédito la irregularidad llegó a 8,4%. Para muchos, la frase "una vez que empezás a endeudarte, es muy difícil levantar" se ha vuelto una realidad cotidiana en las cajas de los supermercados.

Billeteras virtuales: el refugio más caro

Ante la mayor rigidez de los bancos tradicionales, millones de personas se volcaron a las billeteras virtuales y fintechs. Sin embargo, este alivio tiene un costo altísimo:

Tasas por las nubes: el Costo Financiero Total (CFT) en estas plataformas puede superar 500% anual.

Mora récord: en las entidades no bancarias, la irregularidad en los pagos ya alcanza 22,8%, casi cuatro veces más que en el sistema financiero tradicional.

Destino del dinero: se estima que 64% de estos préstamos se destinan exclusivamente a comida y remedios.

Hogares "en rojo"

Un informe reciente de la consultora EcoGo revela una estadística que describe la asfixia financiera: el endeudamiento total de los hogares equivale, en promedio, a 140% de sus ingresos mensuales. Además, las familias están destinando hoy 33% de su sueldo solo a pagar intereses y cuotas de deudas previas.

La visión de los analistas

Desde la ONU y diversos organismos locales advierten que este "endeudamiento de subsistencia" genera un círculo vicioso: las familias toman deuda para comer, lo que reduce su capacidad de consumo futuro, profundizando la recesión.

El informe global de la ONU es sobre “sobreendeudamiento de hogares” en el mundo y Argentina aparece en una tendencia preocupante dentro de América latina.

El Banco Central de la República Argentina informó que la morosidad de créditos a familias llegó a 9,3% a fines de 2025, más del triple que un año antes (2,5%).

Además, informes económicos señalan que el endeudamiento con entidades no bancarias ya equivale a 34% del ingreso familiar.

El aumento de la morosidad se vincula con inflación, caída del poder adquisitivo y tasas altas.

Mientras el Banco Central intenta remonetizar la economía, el "eslabón roto" parece estar en la cocina de los hogares, donde la tarjeta de crédito ya no es un lujo, sino el puente para llegar a fin de mes.