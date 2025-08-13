Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei invitó a diputados a una cena en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

El Presidente busca asegurar los 86 votos que necesita en Diputados para sostener su rechazo a las leyes. Asistieron legisladores de LLA y del PRO

13 de agosto 2025 · 10:14hs
El presidente Javier Milei invitó a los diputados para blindar los vetos de las leyes

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados con un objetivo claro: blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

Convocados por Javier Milei, los diputados de La Libertad Avanza y del PRO que fueron llegando hasta la residencia de Olivos pasadas las 20 tenían que entregar sus celulares. Incomunicados durante más de cuatro horas, llegaron convencidos de que el Presidente los persuadiría sobre el blindaje de los vetos.

La cumbre se da en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto.

Según supo Noticias Argentinas a partir de la información revelada por la periodista Josefina Godoy Martínez de TN, el encuentro buscó delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario.

La pelea por los números de Javier Milei

El oficialismo enfrenta un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.

"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", afirmó una fuente legislativa que asistió a la cena. En el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de quienes dicen: "Nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".

Quiénes estuvieron en la cena en Olivos

Entre los invitados destacados anoche estuvo el jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, uno de los principales artífices de la alianza electoral sellada con LLA, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad.

Ritondo estuvo acompañado por sus principales espadas dentro del Congreso, los legisladores, Luciano Laspina, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet. Diego Santilli, pieza clave dentro del armado electoral conjunto con el oficialismo, también lideró la comitiva.

A la cena en Olivos, que comenzó a las 20, asistieron también diputados de La Libertad Avanza. En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.

El temario de fondo: ATN y la causa $LIBRA

Además de los vetos, en el encuentro se analizó la estrategia frente a otros temas que la oposición busca imponer en la agenda, como los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, y la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

