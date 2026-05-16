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Alberto Fernández reapareció con duras críticas a Milei: "Muchos votaron a su verdugo"

El expresidente cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto del ajuste en el empleo, las pymes y la producción.

16 de mayo 2026 · 16:29hs
El expresidente Alberto Fernández cuestionó el rumbo económico

El expresidente Alberto Fernández cuestionó el rumbo económico, advirtiendo sobre el impacto del ajuste en el empleo, las pymes y la producción.

El expresidente Alberto Fernández volvió a aparecer públicamente con un fuerte mensaje contra la gestión de Javier Milei, al cuestionar las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional y advertir sobre sus consecuencias sociales y productivas.

Con un tono crítico, Fernández sostuvo que “muchos votaron a su verdugo”, en referencia al apoyo electoral que recibió Milei, y aseguró que la actual administración está llevando adelante un modelo económico basado en el ajuste, el estancamiento y la pérdida de empleo.

El exmandatario reconoció que durante su gestión la inflación fue “dramática” y representó “un trauma” para la sociedad, aunque defendió las políticas implementadas para sostener el empleo y el poder adquisitivo.

Dejé a la Argentina con la tasa de desempleo más baja de la democracia y con las paritarias funcionando siempre”, afirmó Fernández, al remarcar que durante sus cuatro años de gobierno no se limitaron las negociaciones salariales.

Además, aseguró que el salario real logró crecer por encima de la inflación en parte de su mandato y destacó el rol de las paritarias para sostener los ingresos de los trabajadores.

LEER MÁS: El expresidente Alberto Fernández en diálogo con UNO Santa Fe: "Una tercera vía hoy es muy difícil en la Argentina"

Críticas al modelo económico de Milei

El expresidente centró buena parte de sus cuestionamientos en el impacto que, según consideró, están teniendo las medidas económicas actuales sobre la producción y el entramado empresarial.

Estamos en una economía estancada, sin crecimiento, sin producción y desatendiendo las economías regionales”, expresó.

En esa línea, advirtió sobre el cierre de empresas y el deterioro del sector pyme. Según señaló, en el último tiempo “cerraron 30.000 empresas y el 90% eran pymes de menos de diez empleados”.

Fernández sostuvo que las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional afectan directamente al consumo, la actividad económica y el empleo formal, y planteó que el escenario actual golpea especialmente a la clase media y a los sectores productivos.

Con estas declaraciones, el exmandatario volvió a posicionarse dentro del debate político nacional con un discurso enfocado en la defensa de la industria, las pymes y el trabajo registrado frente al modelo económico libertario.

Alberto Fernández Milei Argentina inflación paritarias
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