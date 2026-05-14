Milei dijo que la inflación "retoma el sendero decreciente" a pesar "de los intentos golpistas"

El presidente celebró este jueves el dato del Indec y el ministro Caputo afirmó que el 2,6% de abril es el registro más bajo en cinco meses.

Caputo y Milei festejaron el 2,6% de inflación, el porcentaje menor desde noviembre del año pasado.

El presidente Javier Milei dijo este jueves que el dato de la inflación de abril que publicó el Indec "retoma el sendero decreciente" de la suba de precios.

"Retornando a la normalidad", celebró el jefe de Estado en un mensaje de la red social X sobre el último índice de 2,6%, menor al 3,4% de marzo.

Y agregó: "A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente".

LEER MÁS: La inflación de abril fue la más baja en cinco meses: llegó al 2,6%

El mandatario también replicó un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que "la inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses".

Embed RETORNANDO A LA NORMALIDAD.

A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente.

VLLC! https://t.co/xJCkdMZJdu — Javier Milei (@JMilei) May 14, 2026

Inflación y variación mensual

"El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales", expresó.

"La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", continuó en X.

Y agregó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente".