Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Javier Milei viajará a Suiza como primera actividad internacional de 2026, luego de visitar la provincia de Córdoba

11 de enero 2026 · 10:02hs
El presidente Javier Milei en el Foro de Davos 2025

El presidente Javier Milei en el Foro de Davos 2025

A una semana de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei redacta el discurso que brindará en el Foro Económico de Davos que incluirá una defensa al accionar de su par republicano Donald Trump en Venezuela y que reafirmará el programa de ajuste que impulsó con su llegada a la gestión.

El mandatario viajará el próximo domingo 18 para asistir al evento que se desarrolla desde el 19 al 23 de enero en bajo el lema "Un espíritu de diálogo".

Asimismo, incorporará a su tercer discurso en el foro la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, sostuvo una importante voz con acceso al despacho presidencial.

“Javier Milei toma el primer discurso de Davos como fundacional"

En Casa Rosada plantean que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, confesó un funcionario.

Hace algunos días, el mandatario brindó algunas claves de su discurso al sostener que “el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad y no por el utilitarismo político”.

“Someter a pérdidas a una parte de la sociedad por un supuesto bien común en aras de la eficiencia es aberrante. Entonces esto inexorablemente me lleva al terreno de la ética de la propiedad, y nosotros, los liberales libertarios, sobre lo que nos fundamentamos es sobre lo que se llama la ley natural”, planteó en declaraciones radiales.

LEER MÁS: Javier Milei viajará a Suiza en enero para participar del Foro de Davos 2026

También podría hacer referencia a la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región. Como anticipó, el libertario aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

El Foro de Davos configura el primer gran evento de este 2026, al que se espera que viaje escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Días antes, en agenda para el viernes 16 de enero, el Presidente tiene la visita a Córdoba para dar el presente en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

Javier Milei Foro Económico de Davos Donald Trump Córdoba discurso
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

El presidente Javier Milei retomará un recorrido por las provincias

Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

medios britanicos destacaron a javier milei entre los lideres mas influyentes en 2025

Medios británicos destacaron a Javier Milei entre los líderes más influyentes en 2025

con parte del gabinete de vacaciones, milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

Con parte del Gabinete de vacaciones, Milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

Lo último

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Último Momento
La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Ovación
Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"