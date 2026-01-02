Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

El Presidente confirmó sus primeros destinos para el inicio de 2026. El mandatario busca consolidar su "Tour de la Gratitud" en distritos claves

2 de enero 2026 · 09:21hs
El presidente Javier Milei retomará un recorrido por las provincias

ChatGPT

El presidente Javier Milei retomará un recorrido por las provincias

Luego de un 2025 marcado por la fuerte polarización y el triunfo legislativo que le dio aire al Ejecutivo en el Congreso, Javier Milei confirmó que este 2026 retomará sus recorridas por las provincias para tomar contacto directo con su base electoral.

Presidente Javier Milei recorridas provincias Córdoba

Sin embargo, a pesar de la relevancia estratégica de Santa Fe en el esquema de seguridad y producción nacional, la provincia no figura en el cronograma inmediato del mandatario. Según lo anunciado por el propio Milei a través de sus redes sociales, la prioridad para el arranque de enero estará puesta en otros dos distritos de gran peso electoral.

Córdoba y Buenos Aires: las escalas confirmadas de Javier Milei

Ante la consulta de sus seguidores en la red social X, el jefe de Estado fue taxativo al establecer el orden de sus próximos movimientos: “1) Córdoba 2) PBA”, escribió, confirmando que la provincia mediterránea y el territorio bonaerense serán los primeros destinos de su agenda federal.

La escala en Córdoba tendrá un tinte de celebración y consolidación política. El evento estará coordinado por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, en una provincia donde el oficialismo viene de obtener un rotundo 42% de los votos.

Este viaje forma parte del denominado “Tour de la Gratitud”, con el que Milei busca retribuir el apoyo que le permitió asegurar la aprobación del Presupuesto 2026.

El desembarco en suelo bonaerense

Posteriormente, el Presidente se trasladará a la provincia de Buenos Aires, aunque no precisó dónde. El objetivo en el distrito más poblado del país es profundizar la construcción de su estructura territorial, planteando un contrapunto directo con la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Javier Milei provincias recorridas escalas
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei aumentará el sueldo a los funcionarios de su gabinete

El Gobierno desmintió aumento de sueldo de Milei, pero confirmó el incremento para funcionarios

cronologia de un fin de ano complejo para la afa

Cronología de un fin de año complejo para la AFA

el mensaje de javier milei para las fiestas: abrochense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

El presidente Javier Milei estará en la nueva edición del Foro de Davos

Javier Milei viajará a Suiza en enero para participar del Foro de Davos 2026

Lo último

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Último Momento
Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado a Carlos Monzón por femicidio

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado a Carlos Monzón por femicidio

Ovación
Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Una imagen que refleja identidad

Una imagen que refleja identidad

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe