Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

El Presidente confirmó sus primeros destinos para el inicio de 2026. El mandatario busca consolidar su "Tour de la Gratitud" en distritos claves

Luego de un 2025 marcado por la fuerte polarización y el triunfo legislativo que le dio aire al Ejecutivo en el Congreso, Javier Milei confirmó que este 2026 retomará sus recorridas por las provincias para tomar contacto directo con su base electoral.

Sin embargo, a pesar de la relevancia estratégica de Santa Fe en el esquema de seguridad y producción nacional, la provincia no figura en el cronograma inmediato del mandatario. Según lo anunciado por el propio Milei a través de sus redes sociales, la prioridad para el arranque de enero estará puesta en otros dos distritos de gran peso electoral.

Córdoba y Buenos Aires: las escalas confirmadas de Javier Milei

Ante la consulta de sus seguidores en la red social X, el jefe de Estado fue taxativo al establecer el orden de sus próximos movimientos: “1) Córdoba 2) PBA”, escribió, confirmando que la provincia mediterránea y el territorio bonaerense serán los primeros destinos de su agenda federal.

La escala en Córdoba tendrá un tinte de celebración y consolidación política. El evento estará coordinado por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, en una provincia donde el oficialismo viene de obtener un rotundo 42% de los votos.

Este viaje forma parte del denominado “Tour de la Gratitud”, con el que Milei busca retribuir el apoyo que le permitió asegurar la aprobación del Presupuesto 2026.

El desembarco en suelo bonaerense

Posteriormente, el Presidente se trasladará a la provincia de Buenos Aires, aunque no precisó dónde. El objetivo en el distrito más poblado del país es profundizar la construcción de su estructura territorial, planteando un contrapunto directo con la gestión del gobernador Axel Kicillof.