Máximo Johnston y el camino al primer contrato en Colón: "Pensando siempre en el equipo"

El capitán de la Reserva sabalera analizó su recorrido en el club, su evolución como mediocampista y la inminente firma de su primer contrato profesional.

Máximo Johnston junto a su hermano mellizo el 4 de diciembre de 2016, día en que ambos llegaron a Colón para disputar su primer torneo.

El cierre de la temporada encontró a Máximo Johnston en un punto de inflexión. Capitán de la Reserva de Colón , referente del mediocampo y con casi una década en el club, el volante entrerriano transita días decisivos, con la confirmación de que en enero firmará su primer contrato profesional, un paso que define como “una alegría enorme, no solo para mí, sino también para mi familia”.

Formado en el predio rojinegro desde edad infantil, Johnston fue construyendo su identidad futbolística desde la polifuncionalidad y el entendimiento del juego. “ Siempre trato de pensar en el equipo, en qué es lo mejor para el grupo ”, remarcó en el Magazine Deportivo de LT9, una idea que atraviesa tanto su rol dentro del campo como su manera de asumir responsabilidades.

De atacante a eje del mediocampo

Sus primeros años lo tuvieron más cerca del arco rival. “Arranqué jugando de extremo, de enganche, siempre delante del cinco”, recordó. Con el tiempo, el proceso formativo lo llevó a retrasarse unos metros: “Cuando empecé a jugar de doble cinco entendí mejor el juego, gané en marca, en quite, y eso me ayudó a crecer”.

Esa adaptación incluyó experiencias en otros puestos. “Me tocó jugar hasta de lateral con línea de cinco, y todo suma”, explicó. Para Johnston, conocer distintas funciones es una ventaja: “Si un técnico te pide jugar en otro lugar, tenés que estar preparado y no pensar solo en lo personal”.

Máximo Johnston, con la camiseta de Colón y la cinta de capitán, en un partido como local en el Brigadier López.

La Reserva como espacio de crecimiento

El regreso de la competencia de Reserva fue determinante en su evolución. “Es algo muy importante para el club y para nosotros, nos da visibilidad y nos hace crecer”, sostuvo. Si bien el equipo no logró meterse en playoffs, el balance es positivo: “Este año nos dejó mucha experiencia y creo que a todos nos va a servir para lo que viene”.

En ese camino, el volante valoró especialmente el trabajo del cuerpo técnico. “Martín Minella y todo el cuerpo técnico hicieron un gran trabajo, saben llevar un grupo y te exigen al máximo”, destacó. Y agregó: “Que me hayan dado la capitanía fue algo muy importante para mí”.

El primer contrato, un objetivo cumplido

Sin representante y con un entorno familiar muy presente, Johnston confirmó que en los primeros días de enero firmará su vínculo profesional. “Todavía no tengo fecha exacta, pero ya me dijeron que voy a firmar y es una noticia hermosa”, contó.

El mediocampista no olvida el camino recorrido ni el apoyo recibido. “Mi familia siempre estuvo, mi viejo me acompañó en todo y fue como mi representante”, confesó. Y cerró con una reflexión que resume su presente: “Si no se daba acá, me iba con una mochila llena de aprendizajes, pero por suerte llega este premio al esfuerzo”.