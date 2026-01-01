Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión marca postura: cláusulas en efectivo para retener a Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini

1 de enero 2026 · 21:37hs
Unión dio un paso firme en su política contractual al establecer que Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini, dos de los futbolistas con mayor proyección del plantel profesional, solo podrán ser transferidos mediante la ejecución de cláusulas de rescisión en efectivo, sin cuotas ni financiamiento, una decisión que apunta a ordenar el mercado y proteger activos estratégicos.

La decisión dirigencial de Unión

La confirmación llegó tras la Asamblea General Ordinaria, donde el presidente Luis Spahn dejó en evidencia una línea de acción definida: evitar salidas desprolijas y asegurar ingresos inmediatos ante eventuales transferencias. En un contexto donde el mercado suele avanzar con fórmulas flexibles, Unión optó por reducir márgenes de negociación y ganar control sobre los tiempos.

LEER MÁS: Froilán Díaz y su salida a préstamo de Unión: "Necesito jugar y sumar rodaje"

Del Blanco, jerarquía y valoración en alza

En el caso de Mateo Del Blanco, la cláusula asciende a 3,5 millones de dólares, ejecutable únicamente al contado. El monto no solo refleja su peso dentro del equipo, sino también el crecimiento sostenido que mostró durante la última temporada, donde logró continuidad, influencia ofensiva y protagonismo en competencias locales e internacionales.

Además, su entorno proyecta un futuro fuera del país, con Europa como destino prioritario, lo que convierte a la cláusula en un filtro natural ante intereses del fútbol argentino y ordena cualquier escenario de transferencia.

Rendimiento 2025 – Mateo Del Blanco

  • Torneo Apertura: 15 partidos (1.056’)

  • Copa Argentina: 3 partidos (270’)

  • Torneo Clausura: 16 partidos (1 gol, 5 asistencias – 1.427’)

  • Copa Sudamericana: 6 partidos (448’)

  • Playoff Clausura: 1 partido (90’)

Total: 41 partidos, 1 gol, 5 asistencias y 3.291 minutos.

LEER MÁS: Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Fascendini, proyección europea y crecimiento sostenido

La situación de Valentín Fascendini presenta similitudes, aunque con una cláusula menor, estimada entre 1 y 1,3 millones de dólares, también bajo la condición de pago inmediato. El defensor cerró el año con mayor rodaje y consolidación dentro de la rotación, mostrando regularidad y evolución táctica.

Un detalle clave es que el jugador estuvo recientemente en Italia realizando trámites para obtener la ciudadanía europea, un factor que amplía su abanico de posibilidades y refuerza su perfil de exportación directa.

Rendimiento 2025 – Valentín Fascendini

  • Torneo Apertura: 5 partidos (345’)

  • Copa Argentina: 3 partidos (217’)

  • Torneo Clausura: 16 partidos (1.395’)

  • Copa Sudamericana: 3 partidos (220’)

  • Playoff Clausura: 1 partido (90’)

Total: 28 partidos y 2.267 minutos.

LEER MÁS: Unión inicia un año en el que debe creérsela y abandonar el conformismo que lo persigue

Patrimonio cuidado y mercado ordenado

Más allá de los nombres y los montos, la coincidencia en las condiciones contractuales marca una estrategia institucional clara. Unión apuesta a sostener competitividad deportiva, evitar especulaciones y garantizar que, si se concreta una salida, sea bajo parámetros económicos que fortalezcan al club.

El mercado ya tomó nota. Ahora, la pelota está del lado de quienes pretendan a Del Blanco y Fascendini: para llevárselos, deberán pagar el precio y hacerlo en una sola cuota.

