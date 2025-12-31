El Gobierno desmintió aumento de sueldo de Milei, pero confirmó el incremento para funcionarios

El presidente firmaría el decreto que lo instrumenta este martes. Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa

El Javier Milei negó que fuera a aumentarse el sueldo. Tras dos años de congelamiento , el Presidente instrumentará aumentos de sueldos para sus funcionarios, aunque mantendrá congelado por “tiempo indeterminado” su propio salario, así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

De la misma manera, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni sostuvo que “es absolutamente falso” el contenido publicado en La Nación y señaló que el presidente “lo instruyó” para que “su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”.

Tras la respuesta de Milei y Adorni, la periodista que escribió la nota, Cecilia Devanna, aseguró que la información le había sido aportada por una alta fuente de Casa Rosada y rectificó que el Presidente no aumentará sus haberes pero confirmó que sí subirá el de los funcionarios.

“Desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así”, sentenció este martes.

“El sueldo del presidente Javier Milei seguirá congelado indefinidamente"

Asimismo, aclaró: “El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente. Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den”.

“Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos”, detalló Devanna.

En la actualidad, el sueldo bruto de Milei es de $4.066.018 mientras que el de los ministros es de $3.584.006,00, el de los secretarios de $3.282.709,47 y los subsecretarios $2.981.513,49. En tanto que el Salario Mínimo Vital y Móvil en diciembre fue de $334.800.

“Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios”, publicó Milei en sus redes a la vez que compartió el titular del mencionado medio.

Por su parte, Adorni habló de la "degradación crónica del periodismo". Luego del cuestionamiento del presidente, La Nación corrigió el título y afirmó que “Milei firma un aumento de salarios en el Gobierno, pero desmintió que vaya a subirse el suyo”.