Argentina debutó en la United Cup con una contundente victoria ante España

El equipo de Sebastián Gutiérrez le ganó 3-0 a su par europeo en la apertura del Grupo A. Este sábado, Argentina enfrentará a Estados Unidos

2 de enero 2026 · 10:38hs
Por la primera fecha de la United Cup

Por la primera fecha de la United Cup, Argentina venció 3-0 a España.

Argentina le ganó 3-0 a España en la primera fecha del Grupo A de la United Cup, el torneo mixto de tenis que se disputa en la ciudad australiana de Perth.

Argentina aplastó a España

Este viernes en el RCA Arena, el equipo dirigido por Sebastián Gutiérrez inició el certamen con un contundente triunfo ante su par español, en un grupo que, además, comparte con Estados Unidos.

La serie ante España la abrió el oriundo del municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Báez, quien le ganó 6-4 y 6-4 a Jaume Munar, en un encuentro que duró una hora y 43 minutos.

Casualmente, había un solo antecedente entre ambos y terminó con el mismo resultado a favor del argentino, en el ATP de Chile hace dos años.

En la segunda partida, la marplatense Solana Sierra tuvo que sufrir más de la cuenta para adelantar a la Argentina en la serie y sellar la victoria en la misma. En tres sets, Sierra venció por 6-4, 5-7 y 6-0 a Jéssica Bouzas.

En dobles, con la victoria argentina ya sellada, la dupla albiceleste compuesta por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.

Así, la Argentina derrotó por 3-0 a España y se perfila para avanzar de fase en un grupo compuesto por tres equipos de los cuales avanzan el primero y los mejores segundos de cada uno.

Este sábado, el equipo de Gutiérrez enfrentará a Estados Unidos por su segunda y última participación en la fase de grupos de esta United Cup.

Argentina España United Cup
