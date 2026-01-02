Uno Santa Fe | Ovación | clubes

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Santa Fe Rugby y CRAI anunciaron nuevos entrenadores en la conducción de sus planteles superiores para afrontar el Regional del Litoral 2026

2 de enero 2026 · 09:58hs
Ignacio Carballo y Charly Matozzo serán los conductores de Santa Fe RC y CRAI

El 2026 llega con cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby que participan en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral, ya que tanto Santa Fe Rugby como CRAI renovaron sus cuerpos técnicos. Pero, más allá del recambio, los nuevos rostros son ya conocidos porque ambos venían cumpliendo funciones en diferentes estamentos de sus instituciones.

También se produjeron modificaciones en la conducción de los cuerpos técnicos de Universitario, CRAR de Rafaela y Cha Roga, mientras que hay otros casos como La Salle Jobson y Alma Juniors de Esperanza que no sufrirán modificaciones ya que se apuesta a la continuidad, una medida que a todas luces asoma como más que acertada.

Santa Fe RC y CRAI con nuevos conductores

Santa Fe Rugby que tendrá un año muy movidito, ya que no solamente afrontará el Regional del Litoral desde el 21 de marzo sino que una semana después, el 28, le tocará comenzar su participación en el sector principal del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby, lo que significa todo un desafío.

La escuadra de Sauce Viejo tendrá como head coach a Ignacio Carballo en reemplazo de Pedro Benet (h). El flamante entrenador ya venía ocupando la función de coach asistente en el ciclo anterior pero fundamentalmente trabajando con los backs. Ha sido un talentoso tres cuartos, capitán e integró en varias oportunidades el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

El Colo Ignacio Carballo será el head coach del plantel superior de Santa Fe Rc en lugar de Pedro Benet (h)

El Colo, tendrá como ayudantes a Fernando Adelia, José Bertolini, Justo Giombi, Martín Antonione e Ignacio Ferraro en los backs, mientras que a cargo de los fowards estarán Federico Patrizi, Diego Hernández, Martín Rodríguez, Juan Ignacio Rodríguez, Emerson Maillot, Lalo Jahl y Franco Martorino. El comienzo de la pretemporada está previsto para el 2 de febrero.

En CRAI, Carlos Martín Matozzo será el nuevo conductor en lugar de Juan Manuel Fernández. El ex primera línea del plantel superior Gitano, venía siendo uno de los coaches en la división Menores de 19 años, pero tiene un pasado muy bueno como jugador, integrando el seleccionado nacional Los Pumitas, y también ha sido colaborador en el cuerpo técnico de primera como coach.

Para los Gitanos será un comienzo de temporada exigente con una gira por Sudáfrica en el mes de marzo, para lo cual durante enero los jugadores harán un trabajo individual, y desde febrero, ya todos juntos en una pretemporada como corresponde. Una incorporación muy buena es la Guillermo Aguilera, quien viene de trabajar en Tilcara de Paraná.

Como colaboradores de Charly Matozzo estarán también Fernando Pelletán, Pablo Martegani, Marcelo Carletti y Carlos Schinner en los fowards, mientras que con los backs estarán enfocados Martín Corti, Francisco Escobar Cello, Tomás Gervasini y Paulo López Cortés. Es importante destacar como capitán general quedó Diego Bissio.

image
Mauro Aranda reemplaza a Federico Schmidt como entrenador principal en Universitario de Santa Fe.

Por su parte, en el Club Universitario de Santa Fe, que afrontará el certamen de Segunda División del interuniones litoraleño, el presidente de la institución, Francisco Milo confirmó que Mauro Aranda será el nuevo head coach en reemplazo de Federico Schmidt, quien pasará a trabajar en el plantel de Menores de 19 años.

En Cha Roga Club, el presidente Isidro Ordoñez, confirmó que el plantel Cangrejo tendrá como entrenadores a José Manuel Pepe Ruiz, Gisela Acuña y Gerardo Aguilera, en lugar de Exequiel Rivero que fue el responsable durante el año pasado. La fecha de comienzo de la pretemporada está previsto para el próximo 17 de enero.

También en CRAR de Rafaela habrá cambios en la conducción, pero el presidente Leon Crosetti pidió esperar hasta tener todo armado, ya que Nicolás Guitérrez no seguirá en la función de entrenador principal. En La Salle Jobson no habrá cambios, en consecuencia, Leonardo Cipriani seguirá al frente del Colegial, y en Alma Juniors de Esperanza, tras una muy buen temporada pasada, el ex medio scrum Ivo Trod, seguirá siendo el conductor del plantel superior esperancino.

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

