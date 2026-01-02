Uno Santa Fe | Unión | Unión

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Gimnasia se mostró interesado en Marcelo Estigarribia, pero la dirigencia de Unión avisó que solo lo negocia a través de una venta o por cláusula de salida

2 de enero 2026 · 11:03hs
Marcelo Estigarribia es pretendido por Gimnasia

Marcelo Estigarribia es pretendido por Gimnasia, pero seguirá en Unión.

En las últimas horas, Gimnasia de La Plata se mostró interesado en el delantero de Unión Marcelo Estigarribia. Desde la dirigencia del Lobo se pusieron en contacto con el entorno del futbolista.

Gimnasia lo quiere, pero Estigarribia se queda en Unión

Sin embargo, la negociación no prosperará, ya que la intención de Gimnasia es acordar un préstamo, pero desde Unión descartaron cualquier chance de cederlo a préstamo.

En todo caso, para que las gestiones puedan avanzar, Gimnasia tendría que realizar una oferta por la ficha del goleador, algo que no sucederá teniendo en cuenta la muy delicada situación económica que atraviesa el club platense.

LEER MÁS: El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Recordando que en enero de 2025, Unión adquirió el 100% de la ficha de Estigarribia. La inversión total fue de 1.600.000 dólares y 252.800.000 pesos, firmando contrato hasta diciembre del 2027.

Por lo cual, a Estigarribia le quedan dos años más de contrato y la cláusula de salida que Unión fijó cuando se firmó el vínculo fue de 2.000.000 de dólares netos para la institución rojiblanca.

