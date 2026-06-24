Mientras Vaca Muerta celebra récords históricos de producción, las industrias y estaciones de GNC sufren parálisis por falta de suministro de gas. Esta paradoja expone el complejo entramado de la política energética actual: un modelo que prioriza la acumulación de reservas y el superávit fiscal para los mercados financieros, postergando la infraestructura clave que abastece el consumo interno.
La paradoja energética argentina: ¿por qué falta gas si sobra producción en Vaca Muerta?
Por qué los récords de Vaca Muerta no evitan la parálisis por falta de gas en el invierno que se refleja en industrias y estaciones
Argentina no sufre por falta de gas, sino por la imposibilidad de transportarlo
Argentina no sufre por falta de gas en la tierra, sino por la imposibilidad de transportarlo en los momentos de mayor demanda.
-
El cuello de botella (transporte): Vaca Muerta en Neuquén produce más gas del que los gasoductos actuales pueden traer hacia los grandes centros urbanos e industriales (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba). Si los gasoductos están al 100% de su capacidad, todo el gas excedente que se extrae no puede "subirse" al tubo.
La trampa de la estacionalidad: En invierno, el consumo residencial de gas se multiplica habitualmente por cinco o seis. Ningún sistema de gasoductos se diseña para cubrir el pico absoluto de tres semanas de frío extremo porque el resto del año quedaría ocioso. Por eso, históricamente ese "pico invernal" se cubre con importaciones: barcos de GNL (Gas Natural Licuado) que llegan a Escobar o Bahía Blanca, o gas de Bolivia (que hoy está en declive).
El problema central es de infraestructura, transporte y estacionalidad, combinado con las prioridades de la política macroeconómica.
El factor político y macroeconómico
-
Freno a la obra pública: para lograr el superávit fiscal y bajar el riesgo país, el gobierno frenó o postergó el financiamiento de obras de infraestructura claves, como las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner o la Reversión del Gasoducto Norte. Sin esas plantas compresoras, el gasoducto transporta la mitad de lo que podría.
La pulseada por los dólares: para cubrir los picos de frío, hay que pagar barcos de GNL en dólares contantes y sonantes. Cuando el gobierno posterga o recalcula estas compras para cuidar las reservas del Banco Central y mantener las metas financieras, un atraso logístico (como un barco que no descarga a tiempo por temas de pago o clima) provoca el corte inmediato a las industrias y estaciones de GNC, que tienen contratos "interrumpibles".
La prioridad exportadora: el gobierno busca liberar las exportaciones energéticas para que entren divisas genuinas del sector privado. Se prioriza la balanza comercial energética (sumar reservas, mostrar solvencia ante los mercados y bonistas) por encima del costo de obligar a la industria local a parar o pagar combustibles alternativos más caros (como el fueloil).
-
La foto de la contradicción: el contraste de los comunicados oficiales celebrando los millones de metros cúbicos diarios de Vaca Muerta versus la ventanilla cerrada de la estación de GNC a la vuelta de la esquina.
Conclusión: quién paga el costo. Cuando la industria frena o el transporte se encarece, el impacto termina golpeando el bolsillo del consumidor común a través de los precios y la actividad económica.