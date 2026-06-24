La paradoja energética argentina: ¿por qué falta gas si sobra producción en Vaca Muerta?

La trampa de la estacionalidad: En invierno, el consumo residencial de gas se multiplica habitualmente por cinco o seis. Ningún sistema de gasoductos se diseña para cubrir el pico absoluto de tres semanas de frío extremo porque el resto del año quedaría ocioso. Por eso, históricamente ese "pico invernal" se cubre con importaciones: barcos de GNL (Gas Natural Licuado) que llegan a Escobar o Bahía Blanca, o gas de Bolivia (que hoy está en declive).

El cuello de botella (transporte): Vaca Muerta en Neuquén produce más gas del que los gasoductos actuales pueden traer hacia los grandes centros urbanos e industriales (Buenos Aires, Santa Fe , Córdoba). Si los gasoductos están al 100% de su capacidad, todo el gas excedente que se extrae no puede "subirse" al tubo.

El problema central es de infraestructura, transporte y estacionalidad, combinado con las prioridades de la política macroeconómica.

Freno a la obra pública: para lograr el superávit fiscal y bajar el riesgo país, el gobierno frenó o postergó el financiamiento de obras de infraestructura claves, como las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner o la Reversión del Gasoducto Norte. Sin esas plantas compresoras, el gasoducto transporta la mitad de lo que podría.

La pulseada por los dólares: para cubrir los picos de frío, hay que pagar barcos de GNL en dólares contantes y sonantes. Cuando el gobierno posterga o recalcula estas compras para cuidar las reservas del Banco Central y mantener las metas financieras, un atraso logístico (como un barco que no descarga a tiempo por temas de pago o clima) provoca el corte inmediato a las industrias y estaciones de GNC, que tienen contratos "interrumpibles".