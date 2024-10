La Boleta Única de Papel de las próximas elecciones nacionales no será como la de Santa Fe

El abogado Óscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, trazó las diferencias entre los dos métodos y explicó los detalles. “No estamos reformando el sistema electoral argentina, estamos modificando un instrumento de votación y viene bien la aclaración para no atribuirle a la boleta única problemas ajenos ni adjudicarle soluciones que no puede dar”, sentenció.

boleta única01.jpg

Diferencias entre Santa Fe y Mendoza

En diálogo con LT8, Blando explicó que el procedimiento mendocino tiene a todas las secciones en un único papel “dividido en filas horizontales para los cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política”. Además, en el trabajo legislativo el Senado quitó la casilla de “voto a lista completa” en beneficio del voto cruzado.

A partir de allí, Blando comenzó a marcar diferencias entre formato santafecino y el mendocino: “El nuestro favorece el voto cruzado, el de Mendoza al voto arrastre”, marcó como principal punto.

En un contexto de fragmentación en la contienda electoral donde los candidatos se multiplican, y más en los grandes distritos, sumado a las elecciones Paso, “el modelo mendocino puede contener dos inconvenientes: uno es el tamaño de la boleta y otro es la complejidad para que el elector encuentre la opción que prefiere”, esgrimió Blando.

boleta única03.jpg

Para exponer su argumento, el diputado provincial MC (1987-1991) recordó que en las elecciones de 2023 en Santa Fe se presentaron 13 listas a gobernador, 26 a senador, 30 a diputados, 19 intendentes y 54 a concejales, si bien algunas categorías eran boletas extensas, “se pudo votar con normalidad porque estaban divididas”.

“En el sistema mendocino habría 142 listas en un solo papel, sumado a que dispone la inscripción de 5 nombres en los cargos legislativos, cuando en Santa Fe son 3”, detalló Blando y rápidamente sentenció: “El santafesino minimiza estos problemas”.