Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjetas durante 2025

La Justicia investiga el origen de los fondos utilizados para sostener consumos que superaban los ingresos declarados por Adorni.

Investigación judicial: Se analiza el origen de fondos de Manuel Adorni y su esposa para gastos con tarjetas de crédito que superan sus ingresos declarados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y su esposa, Bettina Angeletti, registraron gastos y consumos con tarjetas de crédito por más de 85 millones de pesos durante 2025 , en medio de la investigación judicial que analiza un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario nacional.

Según datos publicados por el diario La Nación a partir de registros oficiales del Banco Central, la pareja acumuló consumos por 85,1 millones de pesos a lo largo del año pasado, lo que representa un promedio mensual de 7,1 millones. La cifra supera ampliamente el salario bruto que Adorni percibía entonces en la administración pública, congelado en torno a los 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025.

Más de $176 millones desde su llegada al Gobierno

La información relevada indica que, desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de este año, el matrimonio registró consumos totales por 176 millones de pesos en tarjetas de crédito.

Los pagos se realizaron mediante débitos automáticos desde cuentas del Banco Galicia y, de acuerdo con los registros bancarios, las obligaciones siempre fueron canceladas en término, bajo la categoría “Situación 1”, que implica cumplimiento normal y sin mora.

La investigación judicial no se concentra en la existencia de deuda, sino en determinar el origen de los fondos líquidos utilizados para afrontar ese nivel de gastos, que superaba los ingresos declarados por el funcionario.

El foco de la causa: patrimonio y gastos

Tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la Justicia avanzó sobre el análisis patrimonial del entorno familiar de Adorni y detectó un importante incremento en los gastos desde su desembarco en la Casa Rosada.

Entre las erogaciones relevadas aparecen nuevos gastos fijos incorporados durante 2025, como el pago mensual de alrededor de 700 mil pesos de expensas en el country Indio Cuá. A eso se suman otros costos familiares que no figuraban en los resúmenes de tarjetas, como cuotas escolares estimadas en 800 mil pesos mensuales.

Además, el expediente analiza operaciones inmobiliarias, reformas y viajes realizados en los últimos meses.

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Más de US$400 mil en erogaciones

Según la estimación judicial, el universo total de gastos y movimientos económicos de la pareja desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 400 mil dólares.

La cifra incluye:

245 mil dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en una vivienda ubicada en un barrio cerrado.

185 mil dólares en operaciones inmobiliarias.

Más de 34 mil dólares destinados a viajes nacionales e internacionales.

También se detectaron compromisos futuros por aproximadamente 335 mil dólares vinculados a hipotecas privadas y acuerdos informales con desarrolladores inmobiliarios, sin registros de créditos en el sistema bancario tradicional.

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Cambios fiscales y diferencias en los consumos

El análisis financiero también mostró diferencias entre los niveles de gasto de Adorni y los de su esposa.

Mientras los consumos del funcionario se redujeron un 28,1% en términos reales entre 2023 y 2025, los de Bettina Angeletti crecieron un 21% en el mismo período y concentraron la mayor parte de los movimientos familiares.

El pico de gastos de Angeletti se registró en septiembre de 2025, cuando alcanzó consumos por 7,8 millones de pesos en un solo mes.

En paralelo, la mujer abandonó el régimen de monotributo y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias desde octubre del año pasado.

Nuevos cargos y aumento salarial

El salario de Adorni se mantuvo congelado en 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025. Luego de asumir formalmente como jefe de Gabinete en noviembre pasado, sus ingresos ascendieron a 7,6 millones de pesos mensuales.

En ese mismo período también fue designado director titular de YPF, aunque posteriormente informó que renunciaba a percibir honorarios por ese cargo.

La investigación judicial continúa ahora con el cruce de información bancaria, fiscal y patrimonial para establecer si existe correspondencia entre los gastos detectados y las fuentes de ingresos declaradas por el entorno familiar del funcionario.