Uno Santa Fe | Información General | Anmat

Cuidado con los ojos: Anmat prohíbe la venta de lentes de contacto y gotas ilegales

La Anmat prohibió el uso y comercialización de estos productos sin registros sanitarios ni fechas de vencimiento, siendo un grave riesgo para la salud ocular

10 de marzo 2026 · 13:21hs
Cuidado con los ojos: Anmat prohíbe la venta de lentes de contacto y gotas ilegales

La Anmat ordenó retirar del mercado nacional lotes y modelos de lentes de contacto y soluciones ópticas de la marca NOVMAS®. La medida se tomó tras una fiscalización donde se hallaron productos sin datos básicos de fabricación, lote ni registro sanitario.

Al no haber sido evaluados por el organismo, no se puede garantizar su seguridad ni eficacia, advirtiendo que su uso podría causar daños severos en la visión de los usuarios.

Anmat lentes de contacto fantasía ópticas 1

Anmat informa que, a través de la Disposición 1099/2026, se prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes, colores y tamaños de los siguientes productos:

  • NOVMAS® contact Lenses – Manufactured by AIREDI OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
  • NOVMAS® contact Lenses – HAPPY HALLOWEEN, Manufactured by BEIJIN NATURAL BEAUTY OPTICS CO. LTD.
  • NOVMAS CONTACT LENS, MULTI-PURPOSE CONTACT LENS solution, 60 ml. CHONGQING SHIJIAN EYE HEALTH INDUSTRY CO LTD.
Anmat lentes de contacto fantasía ópticas 2

Los productos involucrados son lentes de contacto y soluciones ópticas

La medida fue tomada luego de tareas de fiscalización realizadas por el Departamento de Control de Mercado, en las que se detectaron unidades del producto sin datos de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, ni registro sanitario.

Cabe señalar que los productos médicos sin registro sanitario no han sido evaluados por esta Administración Nacional, por lo que no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un riesgo para la salud.

Anmat lentes ópticas lentes de contacto
