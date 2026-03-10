Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de China Se viene la segunda fecha de la Fórmula 1, con el Gran Premio de China, donde Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine. Por Ovación 10 de marzo 2026 · 13:01hs

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y además cuenta con 16 curvas.

La primera edición del GP de China fue en 2004 y el ganador fue el brasilero Rubens Barrichello, que en aquel entonces representaba a Ferrari. De todas maneras, el piloto más ganador en este circuito es el británico Lewis Hamilton, gracias a sus victorias en 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019. Así es una vuelta en el GP de China en la Fórmula 1 Embed