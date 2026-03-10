Uno Santa Fe | Ovación | China

Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de China

Se viene la segunda fecha de la Fórmula 1, con el Gran Premio de China, donde Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine.

Ovación

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 13:01hs
Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de China

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y además cuenta con 16 curvas.

La primera edición del GP de China fue en 2004 y el ganador fue el brasilero Rubens Barrichello, que en aquel entonces representaba a Ferrari. De todas maneras, el piloto más ganador en este circuito es el británico Lewis Hamilton, gracias a sus victorias en 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019.

Así es una vuelta en el GP de China en la Fórmula 1

Embed
China Colapinto Fórmula 1
Noticias relacionadas
Galatasaray venció como local a Liverpool.

Galatasaray dio la sorpresa y superó a Liverpool por la Champions League

Kilyan Mbappé no podrá jugar el partido de ida entre Real Madrid y Manchester City.

Mbappé se pierde el partido de ida contra el Manchester City

La dirigencia de Huracán se niega a jugar sin público el partido ante River.

El partido entre Huracán y River se jugará con aforo reducido

sebastian baez perdio con medvedev y ya no quedan argentinos en indian wells

Sebastián Báez perdió con Medvedev y ya no quedan argentinos en Indian Wells

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto y le aplicó otro golpe certezo a Independiente con Maizon Rodríguez para ganarlo 4-2

Unión no deja el libreto y le aplicó otro golpe certezo a Independiente con Maizon Rodríguez para ganarlo 4-2

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe