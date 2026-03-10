Uno Santa Fe | Policiales | siniestro

Siniestro fatal: chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario

El hecho ocurrió este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Oliveros. Corte total en la zona

10 de marzo 2026 · 13:02hs
Siniestro fatal. En el micro de la empresa Laguna Paiva viajaba personal policial.

Este martes se registró un siniestro falta en la autopista Rosario-Santa Fe. Chocaron una camioneta y un micro de la empresa Laguna Paiva que trasladaba a personal del servicio penitenciario de la provincia. Hay corte de tránsito de ambas manos.

El choque se produjo en el kilómetro 45, a la altura de la localidad de Oliveros. Según trascendió, habría al menos dos personas fallecidas y varios heridos, quienes viajaban en el vehículo de menor porte, que quedó completamente dado vuelta sobre la ruta.

Una de las víctimas fatales sería el conductor de la camioneta. En el lugar trabajan efectivos policiales y unidades de Bomberos Voluntarios de las localidades de Maciel, Barrancas y Oliveros.

En ese marco, se activó el protocolo de emergencia para trasladar en helicóptero sanitario a los heridos al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Por el momento, hay corte total en la autopista, en el kilómetro 30 mano ascendente y en el kilómetro 51 mano descendente.

siniestro camioneta autopista Rosario - Santa Fe
