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El dilema del monotributo: el FMI presiona por una reforma que choca con el discurso de Milei

El FMI propone cambios graduales para achicar la brecha con autónomos, pero el Gobierno enfrenta el costo político de tocar el bolsillo de la clase media

19 de junio 2026 · 10:00hs
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El dilema del monotributo: el FMI presiona por una reforma que choca con el discurso de Milei

Gemini IA Google

El dilema del monotributo: el FMI presiona por una reforma que choca con el discurso de Milei

Nacido en 1998 como un trampolín hacia la formalidad, el monotributo hoy funciona como un destino permanente. Mientras el FMI exige reformarlo para evitar una "fuga" de recaudación equivalente a un punto del PBI, la administración de Javier Milei enfrenta la encrucijada de aumentar la presión fiscal sobre millones de trabajadores independientes.

Para el Fondo Monetario Internacional, el monotributo es una "fuga de dinero" para el Estado (calcula que se pierde de recaudar 1 punto del PBI por esto). Su diagnóstico es que el sistema impositivo argentino es complejo y frena el crecimiento de los negocios.

El pedido de revisar las escalas tributarias suma incertidumbre sobre la recaudación y anticipa cambios en la situación fiscal de autónomos.

El FMI propone hacer una reforma gradual con tres ejes

  • Suavizar los saltos: que pasar de una categoría a otra (o al régimen general) no sea un golpe tan brusco.
  • Subir los pagos de a poco: ir acercando lo que paga un monotributista de categoría alta a lo que paga un autónomo.
  • Digitalizar: usar la tecnología para que los trámites sigan siendo simples.

El dilema político de Javier Milei

Acá es donde la teoría choca con la realidad. El gobierno actual se encuentra en una encrucijada, por un lado, el FMI le pide esta reforma y el gobierno ya demostró que puede pasar leyes (como el blanqueo o la reforma laboral).

Por el otro, el monotributo toca a millones de votantes y trabajadores independientes. Subirles la carga fiscal (o los pagos mensuales) va totalmente en contra del discurso libertario de "bajar impuestos".

En conclusión

El Monotributo se pensó en 1998 como una ayuda social y un trampolín a la formalidad, pero se convirtió en un destino permanente. Los contribuyentes hacen malabares para no pasarse del techo porque ser autónomo es prohibitivo, y el gobierno sabe que tocar este sistema es meterse con el bolsillo directo de la clase media trabajadora.

FMI monotributo Javier Milei formalidad
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