Uno Santa Fe | El País | pedido

Coeficiente App: cuántos pedidos a destino debe realizar al mes un repartidor de delivery para ganar $1.200.000

Los datos corresponden a septiembre del 2025 y fueron recabados por Fundación Encuentro. Responden repartidores de Pedidos Ya y Rappi

1 de diciembre 2025 · 15:21hs
Coeficiente App: cuántos pedidos a destino debe realizar al mes un repartidor de delivery para ganar $1.200.000

Una medición económica busca determinar cuántos pedidos debe realizar un repartidor de plataformas de delivery para cumplir con sus necesidades básicas. Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App), un "rider" de Pedidos Ya o Rappi debe llevar casi 500 pedidos a destino para no ser pobre. Son 15 pedidos por día, si el trabajador no se “toma” ningún franco. Si tiene uno o dos días libres por semana, esta cifra aumenta.

Con mayor exactitud, un cadete de aplicación necesita 461 pedidos mensuales, sin contar propinas, para cubrir la canasta básica total de un hogar de cuatro integrantes ($1.213.800). De esta manera, el Coeficiente App mide cuánto cobran en promedio los repartidores por pedido y cuántos pedidos se necesitan para “sobrevivir”.

Los datos corresponden a septiembre de este año. Según relevó Fundación Encuentro, las plataformas de delivery más populares pagan a los repartidores en promedio por pedido $2.553,60 (sin propina). El informe remarca que “el pedido promedio de Rappi es de $2.393,40 y el de PedidosYa, de $2713,80".

Repartidores de delivery: trabajar de lunes a lunes

En el informe de Fundación Encuentro se destaca que, para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, los repartidores de Pedidos Ya o Rappi deben realizar 15 pedidos por día, si trabajan de lunes a lunes, sin ningún franco. Si tienen un día libre, deben realizar 20 pedidos por día, y si tienen dos jornadas sin trabajar por semana, 23 pedidos.

Un punto importante de este informe es que los datos se desprenden del precio promedio del pedido ($2.553,60), y no se tiene en cuenta la propina, lo que puede general un diferencial para el repartidor. Otra cuestión es que no se mide el gasto en nafta que deben cumplir los trabajadores que usan, por ejemplo, una moto para repartir.

Además, los datos de Fundación Encuentro se calcularon en base al costo de vida promedio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde para cubrir el alquiler promedio un repartidor necesitó realizar 271 pedidos.

Si se piensa en una familia de cuatro integrantes, en Rosario el alquiler de un tres ambiente promedia los $550.000. Entonces, un repartidor tuvo que realizar aproximadamente 215 pedidos tan solo para pagar el alquiler, lo que significa 8 pedidos diarios, si el trabajador trabaja 26 días al mes (con un franco semanal).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FencuentroAR/status/1990819282586841261?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990819282586841261%7Ctwgr%5Efb984c298d3be6a9c2075c4e113c401cec8a0d5c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Finformacion-general%2Fcoeficiente-app-un-repartidor-delivery-debe-realizar-500-pedidos-al-mes-ganar-1200000-n10232648.html&partner=&hide_thread=false

Puntos claves del Coeficiente App

Algunos de los puntos claves que releva el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App) son los siguientes:

  • Para sostener un hogar tipo (de cuatro integrantes), un repartidor debió completar 461 pedidos promedio.
  • El pedido promedio fue de $2.553,6, tomando el promedio entre Rappi ($2.393,4) y Pedidos Ya ($2.713,8).
  • Para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina al 2do trimestre de 2025, un repartidor debió completar 344 pedidos promedio.
  • Para sostener un hogar individual (sin contar alquiler), debió hacer 149 pedidos.
  • Para cubrir solo su alimentación (canasta alimentaria), 67 pedidos.
  • Para criar un hijo (canasta de crianza), 190 pedidos.
  • Para alcanzar un alquiler promedio , 215 pedidos, aproximadamente
  • Para llegar a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), necesitó hacer 126 pedidos.
  • Para llenar un tanque de nafta, 2 pedidos.
  • Para pagar el Monotributo, tuvo que hacer 15 pedidos.

pedido delivery destino
Noticias relacionadas
Javier Milei no viajará a Estados Unidos

El presidente Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington

el gobierno oficializo el ultimo aumento del ano para las jubilaciones: asi quedo el haber minimo

El Gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Las reservas del Banco Central de Argentina en negativo

Las reservas del Banco Central de Argentina en negativo, por 16.000.000.000 de dólares

Una ruta aérea directa de Argentina a China

Argentina habilitó oficialmente la conexión aérea transpacífica más extensa del planeta

Lo último

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Último Momento
Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Ovación
Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Abraham llamó a la unidad en Colón: El socio de Colón decidió y hay que acompañar

Abraham llamó a la unidad en Colón: "El socio de Colón decidió y hay que acompañar"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"