Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires en un vuelo rasante

Las aeronaves sobrevolaron por la Casa Rosada y el Obelisco, y volvieron a Río Cuarto, Córdoba, donde será el acto oficial.

6 de diciembre 2025 · 09:48hs
Antes del acto que el presidente Javier Milei encabezará este sábado en Córdoba para la presentación oficial de los primeros seis cazas F-16 Fighting adquiridos por la Argentina a Dinamarca, las aeronaves realizaron el anunciado vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires, pasando por puntos emblemáticos como la Casa Rosada y el Obelisco.

“Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable”, habían dicho desde el Ministerio de Defensa en la previa del evento.

El video del vuelo rasante por el Obelisco en Buenos Aires

Cientos de personas salieron a la calle para recibir los aviones que el Gobierno le compró a Dinamarca. Tras un vuelo de siete minutos sobre la Ciudad de Buenos Aires, los F-16 ya se dirigen hacia Río Cuarto, donde Milei encabezará el acto oficial de presentación.

Los seis F-16 A/B Fighting Falcon forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos.

Las cazas, que incluyen cuatro monoplazas y dos biplazas, partieron desde la base de Vojens el pasado 28 de noviembre y arribaron al país tras realizar escalas en Zaragoza y las Islas Canarias.

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

