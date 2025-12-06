Las aeronaves sobrevolaron por la Casa Rosada y el Obelisco, y volvieron a Río Cuarto, Córdoba, donde será el acto oficial.

Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires en un vuelo rasante

Antes del acto que el presidente Javier Milei encabezará este sábado en Córdoba para la presentación oficial de los primeros seis cazas F-16 Fighting adquiridos por la Argentina a Dinamarca, las aeronaves realizaron el anunciado vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires, pasando por puntos emblemáticos como la Casa Rosada y el Obelisco.

“Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable”, habían dicho desde el Ministerio de Defensa en la previa del evento.

El video del vuelo rasante por el Obelisco en Buenos Aires

Embed Que belleza, que grande mi Argentina. Los #F16 pasando por la 9 de julio pic.twitter.com/ovLRrMTCHp — Sergio Barrios (@SergioBB23) December 6, 2025

Cientos de personas salieron a la calle para recibir los aviones que el Gobierno le compró a Dinamarca. Tras un vuelo de siete minutos sobre la Ciudad de Buenos Aires, los F-16 ya se dirigen hacia Río Cuarto, donde Milei encabezará el acto oficial de presentación.

Los seis F-16 A/B Fighting Falcon forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos.

Las cazas, que incluyen cuatro monoplazas y dos biplazas, partieron desde la base de Vojens el pasado 28 de noviembre y arribaron al país tras realizar escalas en Zaragoza y las Islas Canarias.