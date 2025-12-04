Uno Santa Fe | El País | poder adquisitivo

Marcado deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo en la Argentina en los últimos dos años

Aún con la reciente actualización fijada por el Gobierno tras otro fracaso del Consejo del Salario, el poder adquisitivo sigue por detrás de la inflación

4 de diciembre 2025 · 13:37hs
El poder adquisitivo del salario mínimo de los argentinos tuvo un fuerte declive

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) perdió un poder adquisitivo cercano a 36% en los últimos dos años (2024-2025) en Argentina según diversos informes económicos. Esta pérdida se debe a que los aumentos nominales del salario mínimo quedaron consistentemente muy por detrás de la inflación (aumento generalizado de precios) en el mismo período.

La explicación de la pérdida de poder adquisitivo

La pérdida del poder adquisitivo del salario se calcula comparando el aumento acumulado del SMVM con el aumento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación.

Si bien las cifras exactas varían ligeramente según el mes de corte (noviembre vs. diciembre, por ejemplo) y la fuente de cálculo (Cifra, Chequeado), la tendencia es contundente.

Como ejemplo la comparación entre noviembre de 2023 (justo antes de un cambio de gobierno) y octubre-noviembre de 2025 (los datos más recientes disponibles):

1. Punto de partida (noviembre 2023): el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en noviembre de 2023 era de $146.000.

2. Punto de llegada (noviembre 2025): el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en noviembre de 2025 fue de $328.400.

La brecha con la inflación

Para que el salario hubiese mantenido su poder de compra, su aumento porcentual debería haber sido igual al aumento porcentual acumulado de la inflación (IPC) en ese mismo período.

  • Aumento nominal del SMVM (nov-23 a nov-25): el salario subió nominalmente 125%.
  • Inflación (IPC) acumulada (estimación aproximada para el mismo período): los datos de inflación para el período 2024-2025 se dispararon. Considerando la inflación interanual de 2024 (cercana a 211%) y la proyectada para 2025, el acumulado de precios en dos años fue mucho mayor a 125%.

El resultado es que el aumento nominal de 125% en el SMVM fue absorbido por la brutal subida de precios.

La caída real

Según informes (como el de Chequeado y Cifra), al descontar la inflación acumulada (es decir, al calcular el salario real), la caída del poder adquisitivo en el período de dos años (aproximadamente entre noviembre de 2023 y octubre/noviembre de 2025) se ubica en el rango de 30% a 35%.

Esto significa que con los $328.400 de noviembre de 2025, se puede comprar aproximadamente 35% menos de bienes y servicios que lo que se podía comprar con los $146.000 de noviembre de 2023.

La erosión del valor real es casi un tercio. La principal razón de esta pérdida es que las actualizaciones del SMVM (que son fijadas por el Consejo del Salario) no lograron seguir el ritmo de la aceleración inflacionaria, resultando en una pérdida histórica del valor real del salario mínimo.

El salario mínimo perdió más de un tercio de su poder de compra.

En números

El SMVM pasó de $146.000 en noviembre de 2023 a $328.400 en noviembre de 2025: un aumento nominal de 124,9% frente a una inflación de 250,7%. El retroceso real es del 35,9%. La caída se refleja en ejemplos cotidianos: hace dos años, una hora de trabajo al salario mínimo alcanzaba para un litro y medio de leche; hoy, apenas para un litro.

Aun con la reciente actualización fijada por el Gobierno tras otro fracaso del Consejo del Salario, el deterioro continúa: en 2025 la pérdida será de 8,5%. De fondo, se consolida un esquema de aumentos mensuales decrecientes (en torno a 1% hacia mediados de 2026). El salario mínimo actual, ajustado por inflación, es inferior incluso al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990.

poder adquisitivo salario mínimo precios Inflación
