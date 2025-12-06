Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

Uno Santa Fe | Ovación | Jordania

El combinado asiático cosechó su segunda victoria en la competencia en igual cantidad de partidos.

6 de diciembre 2025 · 12:20hs
La selección de Jordania, que será rival de la Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, le ganó 3-1 a Kuwait en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa Árabe de la FIFA.

Los autores de los goles para los jordanos fueron Abu Taha, Al Rosan y Ali Olwan, mientras que para Kuwait marcó Yousef Nasser, quien había descontado momentáneamente.

Esta victoria le permite a Jordania liderar cómodamente en su zona, ya que en su primera presentación le había ganado 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.

Además, el futuro rival de la Selección argentina ya tiene su boleto asegurado para los cuartos de final, donde se enfrentará con un rival proveniente del Grupo D que tiene a Irak, Argelia, Sudán y Bahréin.

Cuándo volverá a jugar Jordania por la Copa Árabe

La próxima presentación de Jordania en la Copa Árabe será este martes a las 11:30 frente a Egipto, por la última fecha de la fase de grupos.

La selección de Jordania aparece en la previa como el posible rival más accesible de la Argentina en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde también competirán con Argelia y Austria.__IP__

