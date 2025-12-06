Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

El combinado asiático cosechó su segunda victoria en la competencia en igual cantidad de partidos.

La selección de Jordania, que será rival de la Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, le ganó 3-1 a Kuwait en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa Árabe de la FIFA.

Los autores de los goles para los jordanos fueron Abu Taha, Al Rosan y Ali Olwan, mientras que para Kuwait marcó Yousef Nasser, quien había descontado momentáneamente.

Esta victoria le permite a Jordania liderar cómodamente en su zona, ya que en su primera presentación le había ganado 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.

Además, el futuro rival de la Selección argentina ya tiene su boleto asegurado para los cuartos de final, donde se enfrentará con un rival proveniente del Grupo D que tiene a Irak, Argelia, Sudán y Bahréin.

Cuándo volverá a jugar Jordania por la Copa Árabe

La próxima presentación de Jordania en la Copa Árabe será este martes a las 11:30 frente a Egipto, por la última fecha de la fase de grupos.

La selección de Jordania aparece en la previa como el posible rival más accesible de la Argentina en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde también competirán con Argelia y Austria.__IP__