Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión sacó pechó en el Roberto Pando, pero terminó perdiendo en el suplementario ante San Lorenzo por 80-75, por la fase regular de la Liga Nacional.

6 de diciembre 2025 · 12:09hs
Unión estuvo muy cerca de llevarse un triunfo de peso en su visita a San Lorenzo, pero finalmente terminó cayendo 80-75 en el Estadio Roberto Pando, en un partido cargado de intensidad y vaivenes, que necesitó de un tiempo suplementario para encontrar un ganador. Facundo Rutenberg, determinante en los momentos clave, fue elegido MVP con 24 puntos.

El Tatengue mostró su mejor versión en un inicio auspicioso: movilidad, triples oportunos y ataques profundos que rápidamente le permitieron sacar una ventaja de siete unidades. San Lorenzo, desconcertado en esos primeros minutos, encontró en Lucas Pérez a su sostén ofensivo para evitar que Unión se escapara definitivamente y cerró el cuarto abajo 23-18.

En el segundo período, el Ciclón logró ajustar piezas y cambió por completo su postura. Rutenberg, Selem Safar y Pérez comenzaron a liderar el repunte azulgrana, que dio vuelta el marcador y se puso 32-29. Aun así, el equipo santafesino no perdió compostura y, con esfuerzo defensivo y ataques bien elaborados, recuperó el mando para irse al descanso arriba por la mínima: 38-37.

El tercer cuarto volvió a mostrar a un San Lorenzo dominante, aplicando transiciones veloces y defensas sólidas que le permitieron abrir una diferencia importante (47-40). Bednarek también empezó a gravitar con fuerza en ambos tableros. Sin embargo, Unión encontró aire cuando Balbi volvió a manejar los ritmos y Hure descontó desde el tiro exterior, dejando el juego a tiro: 56-53.

Los últimos diez minutos del tiempo regular fueron un auténtico golpe por golpe. Unión recuperó confianza, ajustó su defensa y volvió a pasar al frente (58-57), obligando a San Lorenzo a recalcular. El Tatengue presionó con criterio, complicó la circulación local y lastimó desde el perímetro para sostenerse arriba. Pero cuando parecía que la visita estaba más cerca del festejo, el Ciclón reaccionó, quebró la resistencia rojiblanca e igualó el tanteador en 67 para forzar el tiempo suplementario.

En el alargue, San Lorenzo golpeó primero y mejor: impuso un parcial de 8-3 que le dio aire (75-70) y desde allí manejó el cierre con oficio. Unión buscó respuestas, pero la eficacia azulgrana, sumada al peso de Rutenberg —decisivo en ambos costados de la cancha— inclinó la balanza.

Pese a la derrota, Unión mostró personalidad, variantes ofensivas y capacidad de reacción en una cancha siempre difícil. El Tatengue dejó una imagen competitiva, aunque sin el premio final.

