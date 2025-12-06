Max Verstappen largará primero en el GP de Abu Dabi

El neerlandés Max Verstappen con Red Bull largará primero en el Gran Premio de Abu Dabi donde se definirá el campeonato del mundo de Fórmula 1.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tuvo una actuación impresionante en la clasificación y consiguió la pole position para la carrera del Gran Premio de Abu Dabi , donde se definirá el campeonato de Fórmula 1.

Verstappen, que este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo, registró un tiempazo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Pese a no haber conseguido la pole position, Norris, que es el líder del campeonato, consiguió un muy buen lugar para la largada, ya que en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón por primera vez en su carrera.

El otro contendiente al título además de Norris y Verstappen, que es Piastri, no la tendrá nada fácil, ya que deberá superar a Verstappen y esperar a que su compañero de equipo en McLaren pierda varias posiciones.

Más atrás, en la cuarta y quinta posición, comenzarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 para la largada lo completan Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)