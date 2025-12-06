Uno Santa Fe | Ovación | Max Verstappen

Max Verstappen largará primero en el GP de Abu Dabi

El neerlandés Max Verstappen con Red Bull largará primero en el Gran Premio de Abu Dabi donde se definirá el campeonato del mundo de Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

6 de diciembre 2025 · 12:41hs
Max Verstappen largará primero en el GP de Abu Dabi

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tuvo una actuación impresionante en la clasificación y consiguió la pole position para la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, donde se definirá el campeonato de Fórmula 1.

Verstappen, que este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo, registró un tiempazo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Pese a no haber conseguido la pole position, Norris, que es el líder del campeonato, consiguió un muy buen lugar para la largada, ya que en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón por primera vez en su carrera.

El otro contendiente al título además de Norris y Verstappen, que es Piastri, no la tendrá nada fácil, ya que deberá superar a Verstappen y esperar a que su compañero de equipo en McLaren pierda varias posiciones.

Más atrás, en la cuarta y quinta posición, comenzarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 para la largada lo completan Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

Max Verstappen Abu Dabi Red Bull
Noticias relacionadas
mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la seleccion en fase de grupos

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

colapinto partira ultimo en abu dabi tras una clasificacion para el olvido

Colapinto partirá último en Abu Dabi tras una clasificación para el olvido

atento scaloni: jordania le gano 3-1 a kuwait en la copa arabe

Atento Scaloni: Jordania le ganó 3-1 a Kuwait en la Copa Árabe

union lucho hasta el final, pero cayo en suplementario ante san lorenzo en el pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Lo último

Colón, en modo reconstrucción: ¿un millón de dólares como salvavidas?

Colón, en modo reconstrucción: ¿un millón de dólares como salvavidas?

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Último Momento
Colón, en modo reconstrucción: ¿un millón de dólares como salvavidas?

Colón, en modo reconstrucción: ¿un millón de dólares como salvavidas?

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Empleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo

Empleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo

Ovación
Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: Soy hincha, me encantaría

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"