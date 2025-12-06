Movilización del orgullo en Santa Fe: el colectivo LGTB+ marchará este sábado

Bajo la consigna “con orgullo y unidad, el odio retrocede” se realizará una movilización desde la Estación Belgrano hasta El Molino Fábrica Cultural.

Movilización del orgullo en Santa Fe: el colectivo LGTB+ marcha este sábado por las calles de la ciudad

La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo convocó a toda la comunidad a una movilización este sábado 6 de diciembre a las 17 desde la Estación Belgrano hasta el Molino Fabrica Cultural, en donde realizaran un festival con música y feria.

Con la consigna “con orgullo y unidad, el odio retrocede” , el colectivo realizará una marcha pacífica por los derechos de la comunidad LGTB+ y el orgullo de la identidad.

Marcha postergada

“Marchamos con carrozas, brillos, colores y con nuestros carteles bien en alto. Juntos, con mucho orgullo, celebración y lucha, vamos a movilizarnos para después festejar con un hermoso festival en el El Molino!”, escribieron en sus redes.

Cabe señalar que la movilización iba ser el 29 de noviembre, pero por razones climáticas tuvieron que cambiar la marcha.