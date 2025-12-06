El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Lucas Gamba se despidió de Unión en sus redes sociales, lo que generó una gran repercusión. El club también le dedicó sentidas palabras.

Unión utilizó sus redes sociales para dedicarle un cálido mensaje de despedida a Lucas Gamba, uno de los jugadores más queridos por la hinchada y por el propio club. A través de una publicación repleta de emoción, la institución rojiblanca reconoció su paso, su entrega y el vínculo construido durante estos años.

“♥ Gracias por siempre darlo todo, por los goles, tu carrera, cada esfuerzo y cada gesto con todos nosotros. Te ganaste nuestro respeto y cariño porque siempre estuviste, con profesionalismo y una sonrisa, en las buenas y en las malas. Gracias por todo, Lucas. Las puertas de tu casa estarán siempre abiertas ”, expresó el Tatengue en un comunicado que rápidamente generó una oleada de reacciones de los hinchas.

El mensaje no solo resaltó los números y los momentos deportivos del delantero, sino sobre todo su compromiso, su carácter dentro y fuera de la cancha, y la forma en que se integró a la vida cotidiana del club. Gamba, que supo transformarse en referente y uno de los jugadores más determinantes de los últimos tiempos, deja una huella profunda en el 15 de Abril.

♥ Gracias por siempre darlo todo, por los goles, tu carrera, cada esfuerzo y cada gesto con todos nosotros. Te ganaste nuestro respeto y cariño porque siempre estuviste, con profesionalismo y una sonrisa, en las buenas y en las malas.



Gracias por todo, Lucas.

Las puertas de tu…

La publicación fue acompañada por una gran cantidad de comentarios de socios y simpatizantes, quienes replicaron las palabras de la institución y agradecieron al mendocino por su entrega, recordando goles decisivos, gestos con los hinchas y su rol durante momentos difíciles.

En un cierre que refleja claramente el sentimiento de Unión, el club volvió a remarcar que las puertas quedarán “siempre abiertas”, dando a entender que, más allá de esta despedida, la historia entre el Tatengue y Gamba no está terminada.