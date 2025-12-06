Uno Santa Fe | Santa Fe | Navidad

La Navidad enciende motores: la venta de arbolitos arranca antes de lo esperado con opciones de hasta $75.000

Comerciantes santafesinos destacan un adelanto en la demanda y la llegada de modelos "más tecnológicos", mientras los precios se mantienen relativamente estables por la alta competencia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de diciembre 2025 · 12:19hs
La llegada del 8 de diciembre, feriado nacional y la fecha tradicional para el armado del árbol, marca el inicio formal de la temporada de Navidad en los comercios del rubro, aunque la demanda ya comenzó a activarse.

Horacio Díaz, un comerciante santafesino, confirmó en declaraciones a Sol Play que el movimiento se siente "antes de lo habitual" y describió a diciembre como un "mes mágico" debido al clima festivo y el aumento de las ventas. "Se vive así, los chicos lo disfrutan y uno también. Corremos más que siempre, pero es lindo", sostuvo.

Novedades y precios

Según Díaz, cada año se incorporan novedades en diseños y tecnología para satisfacer a los consumidores que buscan diferenciarse. Entre los productos destacados, se encuentran árboles con más ramas, con efectos que simulan nieve y terminaciones variadas, que conviven con los modelos más tradicionales.

En cuanto a los precios, la oferta es amplia y varía significativamente según el tamaño y los detalles:

Modelos económicos: los arbolitos más accesibles, de 90 centímetros, parten desde los $4.800.

Modelos premium: las versiones más grandes y elaboradas, de hasta 1,5 metros, pueden alcanzar los $75.000.

Además, el comercio ofrece la opción de árboles ensamblados, que ya incluyen luces y adornos, listos para ser instalados, con precios que van desde $24.800 hasta $47.700, respondiendo a la necesidad de clientes que "quieren llevarlo armado".

Luces LED y contención de valores

La iluminación sigue siendo un pilar fundamental en las ventas, con un fuerte protagonismo de las opciones tecnológicas.

Las luces LED, con mayor cantidad de focos y diferentes efectos, se encuentran en un rango de entre $4.500 y $5.300. La oferta lumínica se completa con guirnaldas, estrellas, renos y diseños que imitan fuegos artificiales, siendo las más completas, de tres metros, las que rondan los $29.000.

Un dato relevante es que, a pesar del contexto económico general, el comerciante remarcó que los precios del sector no experimentaron saltos fuertes. Díaz atribuye esta contención de valores a la intensa competencia entre proveedores e importadores, lo que ha generado una gran oferta que modera los costos, dado que "la demanda no es tan alta".

El comerciante concluyó remarcando el entusiasmo con el que el sector vive esta época, ya que el interés del público se mantiene, e incluso algunos clientes adelantan sus compras y reservas. "Es como empezar una carrera. Pero lo vivimos con entusiasmo, porque es una época que genera algo especial", finalizó.

Navidad arbolito venta
