Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Lucas Gamba se despidió del mundo Unión en su cuenta de Instagram, y recibió la ovación de hinchas, compañeros y excompañeros.

La salida de Lucas Gamba de Unión dejó una fuerte marca emocional en el plantel y en los hinchas. Tras confirmar que este viernes tuvo su último día de entrenamiento en el club —donde no continuará en 2025 por decisión del DT Leo Madelón—, el delantero publicó en Instagram una sentida despedida que rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de apoyo.

Con contrato hasta el 31 de diciembre, Gamba sabía que no sería tenido en cuenta para la próxima temporada. Aun así, eligió despedirse con palabras de enorme gratitud hacia el mundo tatengue. Acompañado por una imagen junto a su hijo, escribió:

“Hoy fue mi último día de entrenamiento en Unión! Toca despedirme del club que me abrió la posibilidad de ser jugador de primera y del cual junto con mi familia nos vamos como hinchas. Quiero agradecer de corazón a toda la gente que me tocó convivir en el día a día durante este proceso de 2 años que fui parte de este hermoso club: jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes, cocina, utileros, cancheros, colaboradores del club. Y en especial eternamente agradecido a todos los hinchas tatengues por tanto cariño y respeto para toda mi familia. Los vamos a extrañar y alentar desde donde nos toque, gracias!!!”

El mensaje, cargado de emotividad, cosechó miles de reacciones en pocos minutos. Pero lo que más llamó la atención fue la catarata de saludos de compañeros y excompañeros, que reflejaron el respeto y el cariño que Gamba se ganó puertas adentro.

El reconocimiento del vestuario: mensajes que hablan de su huella

Apenas publicada la despedida, varios jugadores del plantel y otros que compartieron equipo con Gamba salieron a dejarle mensajes públicos. Entre ellos, uno de los más emotivos fue el de Franco Soldano, con quien formó una dupla muy recordada por los hinchas:

-Franco Soldano: “Crack como compañero y persona! Lo mejor de lo mejor para vos y tu familia en lo que venga dupla… fuerte abrazo.”

Otros futbolistas tatengues también se sumaron:

-Emanuel Brítez: “Clarooooo chileno ”

-Ezequiel Cañete: “Grande viejo ”

-Gonzalo Morales: “Qué jugador lpm ”-Julián Palacios: “Te voy a extrañar viejito! Un placer.”

-Valentín Fascendini: “¡Qué grande, viejo! Todo lo mejor amigo ”

-Mateo Del Blanco: “Éxitos gordo, sos una gran persona ”

Los mensajes coincidieron en un mismo concepto: más allá de su aporte deportivo, Gamba dejó una imagen intachable como compañero.

GAMBA PUBLICACION

Un jugador que dejó una marca

La despedida de Gamba no es una más para Unión. El delantero protagonizó hitos trascendentales:

Primera etapa (2014–2018):

• Ascenso a Primera en 2014.

• Gol en el clásico santafesino.

• Figura clave en la primera clasificación internacional del club: Copa Sudamericana 2019.

Segunda etapa (2024–2025):

• Regresó para reforzar un equipo joven y aportar jerarquía y experiencia.

En total, disputó 201 partidos con la camiseta rojiblanca y anotó 34 goles, números que lo instalan como uno de los referentes de los últimos años.

Lucas Gamba se despidió entre lágrimas virtuales, agradecimientos y el reconocimiento de un club que lo vio crecer, irse, volver y dejarlo todo. Su salida marca el cierre de un ciclo, pero su lugar en la memoria tatengue ya está asegurado: el de un jugador querido, respetado y, como él escribió, hincha de Unión para siempre.