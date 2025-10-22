Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, reacia a las importaciones. Desde la Sociedad Rural la refutan: "Hace 20 años no hay fiebre aftosa"

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins , afirmó que su país comprará “poca carne argentina” y advirtió que cualquier apertura del mercado deberá garantizar la seguridad sanitaria frente al riesgo de fiebre aftosa. La funcionaria explicó que las conversaciones con el Gobierno argentino continúan, pero anticipó que el volumen de exportaciones será limitado.

Rollins confirmó que la administración de Donald Trump mantiene un diálogo con la Argentina por exportaciones de carne vacuna, aunque pidió prudencia ante las expectativas del sector agroexportador. “No será mucho lo que compremos”, aseguró, y puso el foco en los controles sanitarios por la fiebre aftosa.

trazabilidad bovinos electrónica ganado ganadería Senasa5 .jpg

La funcionaria explicó que Estados Unidos consume unas 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales 10 millones se producen internamente. “Los otros dos millones se producen en diferentes partes. Está McDonald’s y la carne molida versus los cortes musculares reales, que son para muchos estadounidenses la parte saludable de esto”, detalló.

Prioridad sanitaria para la industria de la carne

Rollins insistió en que cualquier apertura deberá “garantizar la seguridad sanitaria del rodeo estadounidense”. “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y en el Departamento de Agricultura tenemos que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, subrayó.

Según fuentes del Departamento de Agricultura citadas por CNBC, los equipos técnicos de ambos países trabajan en protocolos sanitarios y de trazabilidad antes de autorizar nuevos cupos. El diálogo forma parte de un marco más amplio de acercamiento entre las administraciones de Trump y el Gobierno argentino, orientado a “revisar y modernizar” los estándares de importación.

Reacciones del sector ganadero y expectativa en Argentina

Asociaciones de productores estadounidenses manifestaron su preocupación por la eventual apertura, advirtiendo que podría “presionar los precios internos y afectar a los pequeños criadores”. Desde Buenos Aires, fuentes del Ministerio de Economía y la Secretaría de Bioeconomía remarcaron que los técnicos argentinos trabajan para garantizar la trazabilidad de los animales de zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación.

Senasa vacuna aftosa cepa Boletín Oficial .jpg

Desde la Sociedad Rural niegan que haya fiebre aftosa

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó declaraciones recientes de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, que advirtieron sobre eventuales restricciones a la compra de carne argentina por la presencia de fiebre aftosa. Durante una entrevista radial, el dirigente calificó a las manifestaciones de la funcionaria estadounidense como equivocadas y defendió el sistema sanitario nacional señalando: “Hace más de 20 años, por suerte, que no tenemos problemas con esta enfermedad”.

De acuerdo con el titular de la SRA, los controles en el país se mantienen en alto nivel y las prácticas de vacunación preventiva consolidaron la erradicación de la enfermedad. Destacó que la vigilancia responde a experiencias pasadas y demuestra el compromiso local para evitar episodios adversos.