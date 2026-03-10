Petróleo en alza y alerta en las estaciones de servicio: qué puede pasar con el precio del gasoil

El santafesino Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, advirtió que Argentina está mejor posicionada por la producción de Vaca Muerta, aunque el gasoil podría ser el combustible más afectado por la suba del crudo y las importaciones de diésel

El aumento del precio internacional del petróleo producto de la tensión geopolítica volvió a poner en alerta al mercado energético y a los consumidores. En ese contexto, el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles , el santafesino Alberto Boz , analizó la situación y explicó por qué Argentina está hoy en una mejor posición para enfrentar las subas , aunque advirtió que el gasoil podría ser el combustible más afectado .

Durante una entrevista en el programa Al Amanecer de Infobae en Vivo , Boz señaló que la reciente volatilidad del crudo tiene un componente financiero, aunque igualmente impacta en todo el mundo. “Esta escalada del precio del barril de crudo impacta en el mundo y Argentina no puede quedar exenta de ese impacto ”, sostuvo.

El petróleo sube, pero Argentina tiene un “amortiguador”

Según explicó el dirigente, parte del movimiento brusco que se vio entre el viernes y el lunes también responde a factores especulativos en el mercado financiero. “Vimos un barril tocando los 120 dólares y luego bajar a valores cercanos a los 90 o 99 dólares. Hay un componente especulativo detrás de esos movimientos”, indicó.

Aun así, Boz remarcó que el país se encuentra mejor preparado que en otros momentos de crisis internacionales gracias al crecimiento de la producción de hidrocarburos.

Hoy Argentina produce más de 800 mil barriles diarios en Vaca Muerta, lo que permite amortiguar parte del impacto externo. “Estamos en mucho mejor posición que en otros momentos donde había conflictos en Medio Oriente o cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania”, explicó.

Gasoil: el combustible que podría sentir más el impacto

Sin embargo, Boz aclaró que Argentina aún depende de importaciones de gasoil, por lo que ese combustible podría reflejar con mayor rapidez cualquier variación internacional.

“Dependemos de la importación de diésel. Ningún país tiene autoabastecimiento completo y eso hace que el precio internacional impacte más fuerte sobre el gasoil, tanto premium como regular”, detalló.

Esto es especialmente relevante para sectores productivos como el agro y el transporte, que dependen en gran medida de este combustible.

Subas y bajas: cómo se define el precio de los combustibles

El dirigente explicó que el precio de las naftas y el gasoil en Argentina depende de varios factores, no solo del petróleo internacional.

Entre ellos mencionó:

Cotización del dólar oficial

Precio del biodiésel y del etanol (que se mezclan con los combustibles)

(que se mezclan con los combustibles) Carga impositiva

Costo de importación

Boz recordó que el gobierno nacional tiene herramientas para amortiguar aumentos, especialmente mediante la administración de impuestos. “La carga impositiva que debería ajustarse trimestralmente está atrasada casi un año, y el Estado puede modificar esos ajustes para evitar un impacto directo en el consumidor”, explicó.

Diferencias de precios en el país

Otro fenómeno que persiste en Argentina es la disparidad de precios entre distintas regiones. Según Boz, los combustibles suelen ser más caros en el norte argentino, en provincias como Misiones, Chaco o Jujuy, mientras que los precios más bajos suelen registrarse en el área cercana a la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una disparidad histórica que se viene corrigiendo de a poco, pero todavía existe y no siempre tiene una explicación lógica”, afirmó.

Además, señaló que YPF marca la referencia del mercado, ya que concentra más del 55% de participación, y las demás petroleras suelen ajustar sus valores en función de lo que haga la empresa estatal.

Impacto en la economía y la producción

Finalmente, Boz advirtió que cualquier aumento en el precio de los combustibles repercute en toda la economía, especialmente en los sectores productivos. “El aumento del combustible impacta en toda la cadena productiva. Quien puede trasladarlo a precios lo hace, y quien no, termina absorbiendo ese costo”, señaló.

En un contexto económico todavía frágil, el comportamiento del precio del petróleo y la evolución de los conflictos internacionales seguirán siendo factores clave para el valor de las naftas y el gasoil en Argentina durante los próximos meses.

