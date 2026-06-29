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Mercosur: Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial rodeado de fuertes fricciones

El presidente argentino, Javier Milei viajará a Paraguay en medio de reclamos de Brasil por el pacto comercial de Buenos Aires con la Casa Blanca

29 de junio 2026 · 08:58hs
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Mercosur: Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial rodeado de fuertes fricciones

Mercosur: Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial rodeado de fuertes fricciones

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay, en un escenario atravesado por profundas fracturas políticas con Brasil y reclamos cruzados que amenazan con paralizar la agenda del bloque regional.

Tras un fugaz paso por España, el mandatario argentino llegará a la reunión marcada por el recelo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ante el reciente acuerdo arancelario bilateral firmado entre Buenos Aires y Washington, las discrepancias en torno a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Transpacífico y el veto inflexible de la administración libertaria a la posible reincorporación de Venezuela.

El encuentro regional contará con la presencia confirmada de siete mandatarios y diversas delegaciones internacionales, y mantendrá como ejes oficiales el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones formales con Japón.

Milei estará en un frente de debate y tensiones políticas

Sin embargo, el debate de fondo estará dominado por la inquietud de la diplomacia brasileña respecto a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses dispuesta por el Gobierno argentino en febrero. La postura de Brasilia sostiene que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse estrictamente con la política arancelaria común del Mercosur.

A este foco de conflicto se suma la formalización del pedido de adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión impulsada por la Cancillería que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido.

Especialistas en comercio internacional interpretan el sorpresivo anuncio brasileño de negociar un acuerdo entre el Mercosur y Japón como una maniobra táctica destinada a restarle atractivo al ingreso individual argentino y uruguayo en el pacto transpacífico.

En paralelo, la situación institucional de Venezuela operará como un factor de tensión subterránea. Aunque países como Brasil, Colombia y sectores del Gobierno paraguayo manifestaron en los últimos meses su predisposición para rediscutir el reingreso de la nación caribeña al bloque, la delegación argentina mantiene la decisión de ejercer su derecho a veto.

Los argumentos técnicos de Buenos Aires se sustentan en la violación de la cláusula democrática de Ushuaia y en el incumplimiento de los protocolos normativos por parte de Caracas, una postura que se mantiene inalterable incluso tras el diálogo técnico entablado por la ayuda humanitaria frente a los recientes sismos.

Como muestra de la distancia ideológica que separa a las principales economías del Cono Sur, la agenda oficial contempla un gesto político de fuerte simbolismo previo al viaje hacia la capital paraguaya.

El mismo lunes en que se inician las deliberaciones del bloque, Milei recibirá en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, principal figura de la oposición a Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre, consolidando un escenario de confrontación bilateral explícita.

Javier Milei Mercosur Paraguay Cumbre
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