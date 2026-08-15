La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

Mabel y su hijo David dejaron el Hospital San Felipe de San Nicolás en buen estado de salud, luego de una cesárea programada sin complicaciones. El bebé pesó 2,750 kilos y permaneció algunas horas en Neonatología.

Madre primeriza: Mabel, de 62 años, dio a luz a su hijo David en San Nicolás, un hito en Argentina.

Mabel Frías, de 62 años, y su hijo David recibieron el alta médica y dejaron el Hospital San Felipe de San Nicolás tras protagonizar un nacimiento que se convirtió en un hecho inédito en Argentina.

La mujer se convirtió en madre primeriza a los 62 años y, según los antecedentes médicos y periodísticos disponibles, es la mujer de mayor edad registrada hasta el momento en dar a luz en el país.

Frías y el bebé permanecieron internados luego del nacimiento, pero ambos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta tras una cesárea programada que se desarrolló sin complicaciones.

“Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, había expresado la mujer después del nacimiento. Tras la intervención, reconoció que se encontraba “un poco cansada”, aunque confirmó que tanto ella como su hijo estaban en buenas condiciones.

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David nació con 2,750 kilos

El bebé nació con un peso de 2,750 kilos y permaneció durante sus primeras horas de vida bajo observación en el área de Neonatología.

Luego de comprobarse su evolución favorable, David pudo continuar junto a su madre hasta recibir el alta médica.

La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó el proceso en el Hospital San Felipe, describió la experiencia como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.

Un embarazo logrado mediante fecundación in vitro

El embarazo de Frías fue posible mediante un procedimiento de fecundación in vitro con óvulos donados, realizado en Rosario por el médico Matías Colabianchi.

La mujer había atravesado la menopausia años atrás y recurrió a la reproducción asistida para cumplir con el deseo de convertirse en madre.

La gestación se desarrolló sin complicaciones relevantes hasta la cesárea programada en el nosocomio de San Nicolás.

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“Siempre quise ser madre”

Frías contó que la maternidad fue un deseo que mantuvo durante buena parte de su vida y que nunca abandonó la búsqueda.

“Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, sostuvo.

Finalmente, a los 62 años, pudo concretar ese anhelo con el nacimiento de David.

Un caso sin antecedentes registrados

Aunque no existe un registro oficial nacional específico que permita establecer un ranking de edad de las mujeres que dieron a luz en Argentina, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no identifican hasta el momento otro nacimiento en el país protagonizado por una mujer de 62 años o más.

El alta médica de Mabel y David cerró así una historia que generó repercusión por la edad de la madre, pero que también estuvo marcada por el seguimiento médico durante el embarazo y una evolución favorable tanto de la mujer como del recién nacido.