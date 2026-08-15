Uno Santa Fe | Santa Fe | Madre

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

Mabel y su hijo David dejaron el Hospital San Felipe de San Nicolás en buen estado de salud, luego de una cesárea programada sin complicaciones. El bebé pesó 2,750 kilos y permaneció algunas horas en Neonatología.

15 de agosto 2026 · 17:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madre primeriza: Mabel

Madre primeriza: Mabel, de 62 años, dio a luz a su hijo David en San Nicolás, un hito en Argentina.

Mabel Frías, de 62 años, y su hijo David recibieron el alta médica y dejaron el Hospital San Felipe de San Nicolás tras protagonizar un nacimiento que se convirtió en un hecho inédito en Argentina.

La mujer se convirtió en madre primeriza a los 62 años y, según los antecedentes médicos y periodísticos disponibles, es la mujer de mayor edad registrada hasta el momento en dar a luz en el país.

Frías y el bebé permanecieron internados luego del nacimiento, pero ambos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta tras una cesárea programada que se desarrolló sin complicaciones.

Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, había expresado la mujer después del nacimiento. Tras la intervención, reconoció que se encontraba “un poco cansada”, aunque confirmó que tanto ella como su hijo estaban en buenas condiciones.

LEER MÁS: Una mujer de San Nicolás, tratada por un médico rosarino, fue madre por primera vez a los 62 años y rompió un récord

David nació con 2,750 kilos

El bebé nació con un peso de 2,750 kilos y permaneció durante sus primeras horas de vida bajo observación en el área de Neonatología.

Luego de comprobarse su evolución favorable, David pudo continuar junto a su madre hasta recibir el alta médica.

La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó el proceso en el Hospital San Felipe, describió la experiencia como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.

Un embarazo logrado mediante fecundación in vitro

El embarazo de Frías fue posible mediante un procedimiento de fecundación in vitro con óvulos donados, realizado en Rosario por el médico Matías Colabianchi.

La mujer había atravesado la menopausia años atrás y recurrió a la reproducción asistida para cumplir con el deseo de convertirse en madre.

La gestación se desarrolló sin complicaciones relevantes hasta la cesárea programada en el nosocomio de San Nicolás.

LEER MÁS: Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico que la asistió

“Siempre quise ser madre”

Frías contó que la maternidad fue un deseo que mantuvo durante buena parte de su vida y que nunca abandonó la búsqueda.

Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, sostuvo.

Finalmente, a los 62 años, pudo concretar ese anhelo con el nacimiento de David.

Un caso sin antecedentes registrados

Aunque no existe un registro oficial nacional específico que permita establecer un ranking de edad de las mujeres que dieron a luz en Argentina, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no identifican hasta el momento otro nacimiento en el país protagonizado por una mujer de 62 años o más.

El alta médica de Mabel y David cerró así una historia que generó repercusión por la edad de la madre, pero que también estuvo marcada por el seguimiento médico durante el embarazo y una evolución favorable tanto de la mujer como del recién nacido.

Madre nacimiento bebé Mujer Argentina
Noticias relacionadas
Obras provinciales: el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, recorrió la obra del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 en Santa Fe.

Michlig supervisó la obra del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 en Santa Fe: "Esta es la respuesta de un gobierno provincial presente"

Impuesto a la patente automotor provincial API

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

Educación y pantallas: Santa Fe busca estrategias para prevenir la dependencia digital en chicos y adolescentes

Educación y pantallas: Santa Fe busca estrategias para prevenir la dependencia digital en chicos y adolescentes

Desagües obstruidos: vecinos de Colastiné Norte reclaman al Municipio por canales y cunetas sin mantenimiento, generando anegamientos.

Desagües obstruidos y calles anegadas: vecinos de Colastiné Norte reclaman mantenimiento y un plan de contingencia

Lo último

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Último Momento
Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Ovación
Tarragona: Nos metimos en el juego de San Lorenzo

Tarragona: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed