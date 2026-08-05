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Javier Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a Argentina: "Será una visita histórica"

La Santa Sede confirmó que el sumo pontífice realizará una visita oficial al país entre el 8 y el 11 de noviembre. La noticia fue anunciada luego de que el Gobierno nacional recibiera la comunicación formal del Vaticano sobre la aceptación de la invitación que había sido enviada por la Casa Rosada a comienzos de año.

5 de agosto 2026 · 09:39hs
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Javier Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a Argentina: Será una visita histórica

Javier Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a Argentina: "Será una visita histórica"

El presidente Javier Milei celebró la confirmación oficial de la llegada del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que calificó como una "visita histórica para todos los argentinos".

El mandatario expreso su emoción tras la aceptación del Santo Padre a su invitación. “Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año”, expresó en redes sociales.

LEER MÁS: El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llegará y qué ciudades recorrerá

Además, indico: “Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”.

Anuncio oficial

El anuncio oficial fue realizado por el Vaticano y detalló que el sumo pontífice comenzará su gira entre el 6 y el 8 de noviembre en Uruguay —con escalas en Montevideo, Paysandú y Florida—, continuará en la Argentina del 8 al 11, y concluirá en Perú entre el 11 y el 17 de noviembre, donde visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

A casi cuatro décadas de la última visita de un Papa a la Argentina, el país volverá a recibir al líder de la Iglesia Católica. Cuando León XIV arribe en noviembre, se habrán cumplido 39 años desde el último viaje papal al territorio nacional.

La referencia más cercana se remonta a abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita a la Argentina durante su pontificado y estuvo en Rosario. Desde entonces, ningún otro sumo pontífice volvió a pisar suelo argentino.

Entre aquella gira y la anunciada presencia de León XIV transcurrió íntegramente el papado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia. A pesar de haber conducido la Iglesia durante más de una década, Jorge Bergoglio nunca concretó una visita oficial a su país natal.

De esta manera, el viaje previsto para noviembre marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, un hecho de fuerte significado tanto para la comunidad católica como para la vida institucional del país.

León XIV Papa Javier Milei Argentina anuncio
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