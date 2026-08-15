Barrio Los Hornos: retiraron 137 toneladas de basura y recuperaron la transitabilidad en calle Gorostiaga

El operativo municipal se realizó en Gorostiaga y Dr. Zavalla, donde se retiraron 136,7 toneladas de residuos en 30 viajes al Relleno Sanitario. Participaron 22 operarios, cuatro retropalas, ocho camiones, la GSI y el área de Acción Social. El Municipio y la vecinal buscan ahora evitar que el lugar vuelva a convertirse en un foco de contaminación.

Barrio Los Hornos: Retiraron 137 toneladas de basura de un basural a cielo abierto.

La Municipalidad de Santa Fe realizó un amplio operativo de limpieza en un basural a cielo abierto de grandes dimensiones ubicado en la intersección de Gorostiaga y Dr. Zavalla , en barrio Los Hornos.

Durante la jornada de trabajo se retiraron 136.700 kilos de residuos , equivalentes a 136,7 toneladas , que fueron trasladados al Relleno Sanitario en 30 viajes. La intervención permitió recuperar la circulación vehicular en un sector donde la acumulación de basura había comenzado a ocupar buena parte de la calzada.

El operativo fue coordinado por la Dirección de Higiene Urbana y respondió a los reclamos realizados durante las últimas semanas por vecinos y por la Vecinal Los Hornos.

El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jonatan Canavese, explicó que las tareas principales se desarrollaron el martes, entre las 7 y las 17, aunque anticipó que el lugar continuará siendo intervenido periódicamente.

“Estamos contentos con el resultado, pero también creemos que hay que apelar al mensaje de que dejemos de tirar basura ahí”, señaló el funcionario, quien remarcó que buena parte de los residuos serían arrojados por personas que llegan al sector en camionetas, camiones y vehículos de empresas.

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Un operativo con 22 trabajadores y ocho camiones

La magnitud de la intervención requirió un importante despliegue de recursos municipales.

En total participaron 22 operarios, cuatro máquinas retropalas y ocho camiones, además de agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y personal de la Dirección de Acción Social.

Según explicó Canavese, la acumulación había alcanzado un punto crítico: los residuos obstaculizaban el tránsito sobre calle Gorostiaga y habían llegado a bloquear la calzada de Zavalla hacia el norte.

La limpieza permitió recuperar la transitabilidad y mejorar las condiciones sanitarias de un sector utilizado diariamente por vecinos y estudiantes.

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El reclamo de los vecinos

El presidente de la Vecinal Los Hornos, Pablo Maldonado, destacó la respuesta municipal a un reclamo que había sido planteado oportunamente al intendente Juan Pablo Poletti.

El dirigente vecinal explicó que el basural se extendía aproximadamente 100 metros sobre Gorostiaga y otros 50 metros sobre Zavalla, generando dificultades para quienes transitan habitualmente por la zona, entre ellos alumnos y familias que concurren a la Escuela Primaria Patricio Cullen.

Además, señaló que en el lugar se producían quemas frecuentes de residuos y que la zona carece de veredas, lo que incrementaba los riesgos para peatones.

“La acumulación de basura es tan grande que la gente empieza a tirar sobre la calle, haciendo el paso intransitable y provocando que los vecinos se inunden cuando llueve”, advirtió Maldonado.

Basura, anegamientos y riesgo sanitario

El problema no se limitaba a la contaminación visual. De acuerdo con la vecinal, el volumen de residuos había superado los bordes de la calzada y alcanzado las bocas de tormenta, dificultando el normal escurrimiento del agua.

La consecuencia era especialmente visible durante los días de lluvia, cuando la obstrucción contribuía a generar anegamientos en el sector.

A esto se sumaba el riesgo sanitario derivado de la acumulación de residuos y de las quemas que, según los vecinos, se producían de manera habitual.

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Más controles y educación ambiental

Tras la limpieza, el Municipio busca evitar que el espacio vuelva a convertirse en un basural.

Para ello, se prevé reforzar las medidas preventivas y sancionatorias. El Programa de Educación Ambiental trabajará en la concientización sobre el impacto que genera el arrojo ilegal de residuos, mientras que se aplicarán multas a quienes sean identificados como responsables.

Canavese también destacó la colaboración de los propios vecinos, que en algunos casos registran mediante fotografías y videos a las personas que arrojan basura.

“Es algo loable que los vecinos defiendan los espacios públicos grabando y filmando a quienes tiran basura, siempre sin ponerse en peligro”, sostuvo.

El desafío: que el basural no vuelva

La recuperación del sector abre ahora una segunda etapa: sostener la limpieza y modificar las condiciones que favorecieron durante años la formación del basural.

En ese sentido, la Municipalidad y la Vecinal Los Hornos comenzaron a analizar distintas intervenciones urbanas, entre ellas la instalación de cartelería, construcción de veredas, mejoras en la iluminación y obras de embellecimiento sobre calle Gorostiaga.

La intención es que estas mejoras funcionen también como herramientas de prevención y desalienten el vuelco clandestino de residuos.

Maldonado resumió el desafío que queda por delante: “Ahora el desafío es mantenerlo. Estamos en el centro geográfico de la ciudad y los vecinos merecemos vivir bien”.