Uno Santa Fe | Santa Fe | Los Hornos

Barrio Los Hornos: retiraron 137 toneladas de basura y recuperaron la transitabilidad en calle Gorostiaga

El operativo municipal se realizó en Gorostiaga y Dr. Zavalla, donde se retiraron 136,7 toneladas de residuos en 30 viajes al Relleno Sanitario. Participaron 22 operarios, cuatro retropalas, ocho camiones, la GSI y el área de Acción Social. El Municipio y la vecinal buscan ahora evitar que el lugar vuelva a convertirse en un foco de contaminación.

15 de agosto 2026 · 17:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Barrio Los Hornos: Retiraron 137 toneladas de basura de un basural a cielo abierto.

Barrio Los Hornos: Retiraron 137 toneladas de basura de un basural a cielo abierto.

La Municipalidad de Santa Fe realizó un amplio operativo de limpieza en un basural a cielo abierto de grandes dimensiones ubicado en la intersección de Gorostiaga y Dr. Zavalla, en barrio Los Hornos.

Durante la jornada de trabajo se retiraron 136.700 kilos de residuos, equivalentes a 136,7 toneladas, que fueron trasladados al Relleno Sanitario en 30 viajes. La intervención permitió recuperar la circulación vehicular en un sector donde la acumulación de basura había comenzado a ocupar buena parte de la calzada.

El operativo fue coordinado por la Dirección de Higiene Urbana y respondió a los reclamos realizados durante las últimas semanas por vecinos y por la Vecinal Los Hornos.

El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jonatan Canavese, explicó que las tareas principales se desarrollaron el martes, entre las 7 y las 17, aunque anticipó que el lugar continuará siendo intervenido periódicamente.

“Estamos contentos con el resultado, pero también creemos que hay que apelar al mensaje de que dejemos de tirar basura ahí”, señaló el funcionario, quien remarcó que buena parte de los residuos serían arrojados por personas que llegan al sector en camionetas, camiones y vehículos de empresas.

LEER MÁS: Una columna de humo sorprendió en la siesta santafesina: se quemaron pastizales y basura cerca de Circunvalación Oeste

Un operativo con 22 trabajadores y ocho camiones

La magnitud de la intervención requirió un importante despliegue de recursos municipales.

En total participaron 22 operarios, cuatro máquinas retropalas y ocho camiones, además de agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y personal de la Dirección de Acción Social.

Según explicó Canavese, la acumulación había alcanzado un punto crítico: los residuos obstaculizaban el tránsito sobre calle Gorostiaga y habían llegado a bloquear la calzada de Zavalla hacia el norte.

La limpieza permitió recuperar la transitabilidad y mejorar las condiciones sanitarias de un sector utilizado diariamente por vecinos y estudiantes.

LEER MÁS: Vecinos de barrio Centenario piden que las obras de los Juegos Suramericanos no dejen en segundo plano los reclamos por calles, cloacas y seguridad

El reclamo de los vecinos

El presidente de la Vecinal Los Hornos, Pablo Maldonado, destacó la respuesta municipal a un reclamo que había sido planteado oportunamente al intendente Juan Pablo Poletti.

El dirigente vecinal explicó que el basural se extendía aproximadamente 100 metros sobre Gorostiaga y otros 50 metros sobre Zavalla, generando dificultades para quienes transitan habitualmente por la zona, entre ellos alumnos y familias que concurren a la Escuela Primaria Patricio Cullen.

Además, señaló que en el lugar se producían quemas frecuentes de residuos y que la zona carece de veredas, lo que incrementaba los riesgos para peatones.

“La acumulación de basura es tan grande que la gente empieza a tirar sobre la calle, haciendo el paso intransitable y provocando que los vecinos se inunden cuando llueve”, advirtió Maldonado.

Basura, anegamientos y riesgo sanitario

El problema no se limitaba a la contaminación visual. De acuerdo con la vecinal, el volumen de residuos había superado los bordes de la calzada y alcanzado las bocas de tormenta, dificultando el normal escurrimiento del agua.

La consecuencia era especialmente visible durante los días de lluvia, cuando la obstrucción contribuía a generar anegamientos en el sector.

A esto se sumaba el riesgo sanitario derivado de la acumulación de residuos y de las quemas que, según los vecinos, se producían de manera habitual.

LEER MÁS: El Niño reunió a especialistas en Santa Fe: la necesidad de estar preparados y los interrogantes que aún no tienen respuesta

Más controles y educación ambiental

Tras la limpieza, el Municipio busca evitar que el espacio vuelva a convertirse en un basural.

Para ello, se prevé reforzar las medidas preventivas y sancionatorias. El Programa de Educación Ambiental trabajará en la concientización sobre el impacto que genera el arrojo ilegal de residuos, mientras que se aplicarán multas a quienes sean identificados como responsables.

Canavese también destacó la colaboración de los propios vecinos, que en algunos casos registran mediante fotografías y videos a las personas que arrojan basura.

“Es algo loable que los vecinos defiendan los espacios públicos grabando y filmando a quienes tiran basura, siempre sin ponerse en peligro”, sostuvo.

El desafío: que el basural no vuelva

La recuperación del sector abre ahora una segunda etapa: sostener la limpieza y modificar las condiciones que favorecieron durante años la formación del basural.

En ese sentido, la Municipalidad y la Vecinal Los Hornos comenzaron a analizar distintas intervenciones urbanas, entre ellas la instalación de cartelería, construcción de veredas, mejoras en la iluminación y obras de embellecimiento sobre calle Gorostiaga.

La intención es que estas mejoras funcionen también como herramientas de prevención y desalienten el vuelco clandestino de residuos.

Maldonado resumió el desafío que queda por delante: “Ahora el desafío es mantenerlo. Estamos en el centro geográfico de la ciudad y los vecinos merecemos vivir bien”.

Los Hornos calle basura Gorostiaga
Noticias relacionadas
Impuesto a la patente automotor provincial API

El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

Educación y pantallas: Santa Fe busca estrategias para prevenir la dependencia digital en chicos y adolescentes

Educación y pantallas: Santa Fe busca estrategias para prevenir la dependencia digital en chicos y adolescentes

Desagües obstruidos: vecinos de Colastiné Norte reclaman al Municipio por canales y cunetas sin mantenimiento, generando anegamientos.

Desagües obstruidos y calles anegadas: vecinos de Colastiné Norte reclaman mantenimiento y un plan de contingencia

El presidente Javier Milei demostró intenciones de participar de la inauguración de los Juegos Suramericanos

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Lo último

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Último Momento
Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Ovación
Tarragona: Nos metimos en el juego de San Lorenzo

Tarragona: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed