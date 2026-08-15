Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

El Presidente volverá a encabezar personalmente la presentación del proyecto de Presupuesto ante la Cámara de Diputados, tal como ocurrió en 2024. En 2025 había optado por un mensaje grabado que fue emitido por cadena nacional.

Milei en el Congreso: El Presidente presentará personalmente el proyecto de Presupuesto 2027 el 15 de septiembre en Diputados.

El presidente Javier Milei volverá a presentarse personalmente en el Congreso para dar a conocer el proyecto de Presupuesto 2027 . La exposición está prevista para el martes 15 de septiembre , en la Cámara de Diputados.

La decisión retoma el formato elegido por el mandatario en 2024, cuando rompió con la tradición de que fuera el ministro de Economía quien presentara formalmente la iniciativa ante el Parlamento.

“El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron altas fuentes parlamentarias del oficialismo al explicar la decisión de que Milei vuelva a ser la principal figura de la presentación.

Una presentación que Milei convirtió en un acto político

La presencia del Presidente en el Congreso para presentar el Presupuesto se convirtió en una de las principales postales políticas de su gestión.

Milei, quien fue diputado nacional entre 2021 y 2023 y además es economista, asumió personalmente el rol de explicar los principales lineamientos de las cuentas públicas, en una estrategia que le permitió llevar el debate presupuestario directamente a la opinión pública.

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En septiembre de 2024, cuando presentó el Presupuesto 2025, el mandatario habló desde un atril ubicado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de ocupar el lugar reservado para el Presidente junto a las autoridades legislativas.

Aquella iniciativa, sin embargo, quedó trabada en las comisiones y finalmente no llegó a ser votada, en medio de las dificultades del oficialismo para alcanzar acuerdos con los gobernadores por el reparto de recursos.

En 2025 eligió la cadena nacional

Un año después, Milei modificó el esquema. El 15 de septiembre de 2025 decidió no concurrir al Palacio Legislativo, en un contexto marcado por la tensión política y las derrotas electorales que había sufrido el oficialismo.

En su lugar, grabó un mensaje desde la Casa Rosada que fue emitido por cadena nacional durante la noche.

El proyecto presentado entonces correspondió al Presupuesto 2026 y terminó convirtiéndose en el primero aprobado por ambas cámaras del Congreso durante la administración libertaria. La sanción llegó, finalmente, durante las sesiones extraordinarias de diciembre de 2025.

Un operativo de seguridad que modificó la rutina del Congreso

La presencia de Milei en el Congreso también implicó un despliegue de seguridad extraordinario.

En 2024, la presentación presidencial generó un operativo que modificó durante varias horas el funcionamiento habitual del Palacio Legislativo. La Policía Federal Argentina reforzó la custodia del edificio y tomó el control de los accesos al hall y a los distintos sectores de la Cámara de Diputados.

El dispositivo incluyó recorridas preventivas en oficinas y pasillos, controles de identidad y puestos de cacheo en los ingresos.

También se realizaron inspecciones con perros detectores de explosivos en el recinto de sesiones y en los sectores destinados a las bancadas.

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En el exterior, el operativo se extendió al perímetro del Congreso y a la avenida Rivadavia, que fue vallada y quedó bajo una fuerte custodia policial.

Participaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de la Ciudad de Buenos Aires, además de otros organismos vinculados al operativo.

La magnitud del despliegue estuvo vinculada al carácter excepcional que adquirió la presencia del Presidente en el recinto, ya que históricamente la presentación del Presupuesto era considerada una instancia fundamentalmente técnica y quedaba a cargo del titular del Palacio de Hacienda.

El Presupuesto 2027, en el centro de la agenda política

Con la presentación prevista para el 15 de septiembre, el proyecto de Presupuesto 2027 volverá a ocupar un lugar central en la agenda del Congreso.

La exposición de Milei tendrá además un fuerte componente político: el Gobierno deberá defender ante diputados y senadores sus principales lineamientos económicos y fiscales, mientras buscará avanzar en acuerdos con los distintos bloques y con los gobernadores para garantizar el tratamiento legislativo de la iniciativa.