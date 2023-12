Milei asume como presidente: el país que viene con un duro contexto económico y político

Inflación interanual del 160%, dólar paralelo fluctuando en $1.000 y 40% de pobreza son algunos de los indicadores actuales. El nuevo oficialismo no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras.

Contexto político y económico

Uno de los principales retos será aminorar y reducir la inflación, que ya llega al 150% interanual y es sin duda el reto más importante al que debe enfrentarse Milei. El poder adquisitivo se hunde y la confianza en la economía argentina es nula. Organismos internacionales anticipan una caída del PBI argentino del 1,8% para este año y del 1,3% para el próximo.

La nueva administración estará condicionada por una herencia muy pesada en todos los frentes de la macroeconomía, tal como enumeraron desde una de las consultoras: “Un rojo fiscal total inercial de 6 puntos del PBI; un entramado cambiario enredado y complejo, con múltiples tipos de cambio y restricciones; el dólar oficial más bajo los últimos ocho años; reservas netas negativas en casi USD 11.000 millones; una economía desmonetizada y pasivos remunerados en niveles récord; y una inflación corriendo al 250%, con muchos precios reprimidos”.

Una pista de lo que se puede esperar en el corto plazo la dio el ex asesor durante la campaña presidencial de Patricia Bullrich, el economista y diputado nacional Luciano Laspina, durante una disertación, donde destacó que la Argentina deberá “pasar por el purgatorio, que en realidad es el infierno que dejó Massa, para poder llegar al paraíso”.

El diputado nacional calificó el “plan Caputo” como “shock fiscal y gradualismo monetario” y consideró que la consolidación de las cuentas públicas es una buena señal que solo se había visto, con poca efectividad, durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Es un plan de fase uno, porque como en todo plan de estabilización hay que comenzar con corregir los desequilibrios iniciales. La fase dos no la conocemos, lo que no quiere decir que no haya alguien que esté pensando en eso. Una pregunta es si esa etapa sería la dolarización”, puntualizó el director del director del Centro de Estudios para el Progreso (CEPP).

Otro aspecto pasa por la idea de dolarizar la economía. Por la desconfianza y devaluación del peso argentino, la dolarización vendría de la mano de cerrar de facto el Banco Central, al perder su capacidad de imprimir billetes, una medida que algunos funcionarios del nuevo gobierno admitieron que no se llevará a cabo desde la primera hora.

Milei entiende que la dolarización ayudaría a estabilizar los precios y a atraer inversión extranjera. El gran problema para dolarizar la economía que enfrentará Milei es el de que se requiere de grandes reservas de dólares para hacer frente a esto y Argentina no las tiene, por lo que dependería de préstamos extranjeros para llevar a cabo esa medida en un momento en el que el país ya está fuertemente endeudado.

Pobreza

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) refleja que el 29,6% de los hogares argentinos, en los que reside el 40,1% de la población, vive por debajo del umbral de pobreza y que un 6,8% de los hogares, en los que reside el 9,3%, se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Son datos demoledores que demuestran la grave crisis social derivada de la crisis económica que afecta a nuestro país.

Las consultoras anticipan que en los próximos meses habrá un salto de la inflación, que puede llegar al 20% en diciembre, y un freno a la actividad económica. En un contexto de pobreza que alcanza a casi el 45% de la población, resaltan que el respaldo político del nuevo gobierno para llevar adelante su programa será fundamental para atender una situación social que, inicialmente, empeorará.

La deuda pública de Argentina alcanzó este verano un récord histórico al superar los 400.000 millones de dólares y el país es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien le debe la friolera de 44.000 millones. Solo el pago de los intereses de esa enorme deuda se come buena parte de los ingresos del país y Milei debe buscar mecanismos para refinanciarla. En esa tarea se enmarca su reciente gira por Estados Unidos, en la que ha mantenido encuentros con responsables del FMI y del Tesoro norteamericano.

Minoría en ambas cámaras

El espacio de La LIbertad Avanza solo controla 38 de 257 escaños del Congreso y 7 de 72 en el Senado, lo que le obligará a depender constantemente del apoyo de otras fuerzas políticas. Además, carece de poder en las provincias porque no tiene gobernadores.

Con ese escenario, se plantea difícil que Milei pueda sacar vía Congreso sus leyes más rupturistas en materia económica y mucho menos que pueda aprobar medidas sociales como la prohibición del aborto o el matrimonio homosexual.

Muchos analistas entienden que su gobierno va a ser mucho más moderado de lo que su campaña electoral dejó entrever y en esa línea se enmarca la elección de Luis Caputo como ministro de Economía, un economista de la órbita del expresidente Mauricio Macri.