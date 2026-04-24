Brahian Cuello es un tema de preocupación en Unión y seguirán de cerca su evolución

El carrilero Brahian Cuello terminó la práctica con una molestia muscular y el DT de Unión Leonardo Madelón aguarda por su recuperación

Brahian Cuello sintió una molestia muscular y es duda para el partido que Unión jugará ante Vélez.

La práctica del jueves del plantel de Unión encendió las alarmas . Y es que el volante Brahian Cuello terminó el entrenamiento con una molestia muscular y en consecuencia será evaluado para tener mayores precisiones.

Lo cierto es que esta noticia puso en alerta a Leonardo Madelón, dado que el DT ya está obligado a cambiar, ante la ausencia de Marcelo Estigarribia.

Es por ello, que sumar otra baja, complicaría los planes del entrenador rojiblanco. Y si bien Cuello no está mostrando su mejor versión, Madelón lo considera titular.

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Así las cosas y a la espera de su evolución, el cuerpo técnico tendrá que esperar para saber si debe realizar una o dos variantes para el partido del lunes ante Vélez.

En lo que va del campeonato, Cuello lleva disputados 10 partidos, los últimos ocho, como titular, marcando dos goles, ante Sarmiento e Independiente.