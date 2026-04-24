Argañaraz destacó el alcance del Tour de Bullying en Santa Fe: más de 500 capacitados

El ciclo de charlas recorrió ocho localidades y apunta a frenar el acoso en ámbitos educativos y sociales

El diputado provincial Juan Argañaraz destacó los resultados alcanzados por el Tour de charlas “Bullying: de la preocupación a la acción"

Con una amplia participación y un marcado compromiso comunitario, el diputado provincial Juan Argañaraz destacó los resultados del Tour de charlas “Bullying: de la preocupación a la acción” , una iniciativa que ya recorrió distintas localidades de la provincia de Santa Fe y superó las 500 personas capacitadas .

La propuesta se llevó adelante en ocho ciudades: Rafaela, Sunchales, San Vicente, Presidente Roca, Gálvez, San Carlos Centro, Santa Fe capital y Rosario , convocando a docentes, profesionales, padres y público en general . Durante los encuentros, los asistentes accedieron a herramientas concretas para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de acoso escolar .

Las jornadas estuvieron encabezadas por la especialista Yanina Cossime, quien brindó capacitaciones orientadas a generar conciencia y ofrecer respuestas prácticas ante una problemática que crece en ámbitos educativos y sociales.

En ese marco, Argañaraz remarcó: “Este Tour de Bullying demuestra que cuando la sociedad se involucra, se pueden generar cambios reales. Más de 500 personas ya fueron formadas en nuestra provincia para enfrentar una problemática que no podemos minimizar ni naturalizar”.

Además, agregó: “Es fundamental seguir impulsando estos espacios porque detrás de cada charla hay familias, docentes y chicos que necesitan herramientas, contención y compromiso de toda la comunidad”.

Desde Inspirar – Nuevas Ideas también agradecieron a todas las personas, instituciones y equipos locales que hicieron posible cada encuentro, destacando el trabajo territorial de Yamil Medina, Ileana Pieri, Jessica Montenegro, Gisela Martinelli, el equipo de Santa Fe, Vero Ceccone y el concejal de San Carlos Centro, Ariel Rinaudo.

Finalmente, desde la organización confirmaron que evalúan continuar el Tour de Bullying en nuevas localidades de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de ampliar el alcance de una iniciativa que ya logró una importante repercusión y acompañamiento ciudadano.

“Cuando la comunidad se involucra, las soluciones empiezan a aparecer.”