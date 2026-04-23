Uno Santa Fe | El País | Indec

Datos de Indec: en dos años aumentó la cantidad de argentinos sin acceso a los servicios básicos

Según el Indec, en el segundo semestre del año pasado, 52,9% de la población carecía de acceso a uno de los tres servicios: agua corriente, red de gas o cloacas

23 de abril 2026 · 09:56hs
Datos de Indec: en dos años aumentó la cantidad de argentinos sin acceso a los servicios básicos

Datos de Indec: en dos años aumentó la cantidad de argentinos sin acceso a los servicios básicos

En medio del deterioro de los salarios y la producción, aumenta la cantidad de argentinos que no accede al menos a uno de los servicios básicos como agua corriente, gas de red o cloacas: pasó de 51% a 52,9% en el segundo semestre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, en la salud generó más presión sobre el sistema público.

Hacia adentro de los diferentes servicios, se observa que el acceso al gas de red se encuentra en franco retroceso en los últimos años: pasó de 61,9% en el segundo semestre de 2023 a 60,5% en el mismo período de 2025.

En contraste, el acceso a agua corriente alcanza a 89,7% de los argentinos, mientras que 69,5% dispone de cloacas. Sin embargo, la combinación de estos tres servicios deja un dato preocupante: apenas 47,1% de la población accede a los tres simultáneamente.

pobreza servicios argentinos servicios Indec morosidad familias

Cobertura médica

Otro de los puntos críticos que emerge del informe es la baja de la cobertura médica, generando mayor presión en el sistema público. De la población total, 65,4% poseyó cobertura de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia durante el segundo semestre de 2025, mientras que un año atrás la cobertura era de 67,1% y en 2023 alcanzaba a 67,5% de los argentinos.

Esto implica que cerca de 10.293.000 personas dependan exclusivamente del sistema público de salud (34,3%). Vale destacar que al cierre de 2023, 32,4% de la población dependía del sistema público de salud. La situación se profundiza entre niños y adolescentes, esa proporción asciende a 45%, lo que refleja una mayor vulnerabilidad en los sectores más jóvenes. 96,7% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

Situación de vivienda

En términos habitacionales, los datos muestran cierta estabilidad, aunque con núcleos duros de precariedad. 81% de los hogares tiene viviendas con materiales adecuados, pero 12,6% presenta calidad parcialmente insuficiente y 6,4% restante directamente insuficiente.

En condiciones críticas, 1,9% de los hogares (195.000) vive en hacinamiento crítico, lo que afecta a más de un millón de personas; 12% no cuenta con saneamiento adecuado y 6,1% no tiene baño con descarga de agua.

Además, 8,2% de los hogares está en zonas inundables y otro 5,3% vive cerca de basurales. Se trata de variables que suelen concentrarse en los sectores de menores ingresos y que profundizan la desigualdad más allá del ingreso.

Indec servicios agua cloacas argentinos
Noticias relacionadas
Impactante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30% no come regularmente. Imagen de archivo

Impactante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30% no come regularmente

El presidente Javier Milei en el Muro de los Lamentos en Israel

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, clave en el crecimiento del fútbol santiagueño.

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y a Toviggino: investiga los bienes del tesorero de la AFA

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando 

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona

Lo último

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Último Momento
Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió "no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias"

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Ovación
Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo