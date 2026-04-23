La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) denunció que Nación adeuda tres meses de subsidios SUBE y que el aumento del gasoil por el conflicto en Medio Oriente impactó de lleno en los costos.

Colectivos y una durísima advertencia de Fatap: recortes del 40% en frecuencias y riesgo de paros por salarios

La crisis del transporte por colectivos en el interior del país cruzó un umbral crítico. A través de un comunicado oficial, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que el sistema se encuentra en un estado de "parálisis inminente".

La combinación de deudas estatales, el aumento internacional del combustible y una distribución de subsidios que favorece drásticamente al AMBA, coloca al boleto en Santa Fe y otras provincias en un valor teórico que ya supera los $2.300.

Para los usuarios, esto se traduce en una realidad de paradas llenas y esperas prolongadas: el servicio ya opera con un 40% menos de unidades fuera de los horarios centrales y corre riesgo de desaparecer.

El comunicado de FATAP funciona como un último llamado de alerta antes del colapso total del sistema de colectivos. Según las empresas, la "asfixia financiera" es el resultado de un sistema desfinanciado que obliga al interior a subsidiar, con recursos propios, los beneficios que otorga el Estado Nacional.

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Las causas del "apagón" del transporte

FATAP desglosó los tres pilares que sostienen la crisis actual:

Combustible "por las nubes": el gasoil representa el 18% del costo del boleto. El incremento del 25% en este insumo, impulsado por la inestabilidad en Medio Oriente, genera una necesidad técnica de aumento del 4% inmediato solo por este rubro.

Deuda por Atributos Sociales: Nación no ha transferido los fondos de la tarjeta SUBE correspondientes a enero, febrero y marzo. Esto significa que las empresas están cubriendo de su bolsillo los descuentos a jubilados y beneficiarios sociales.

El "muro" del Federalismo: mientras en el AMBA el boleto se mantiene entre $700 y $800 gracias a subsidios masivos, en el interior el costo real para sostener el servicio es de $2.300, una brecha que las empresas califican de "alarmante".

Consecuencias para el pasajero santafesino

La falta de fondos ya se siente en las calles con medidas de emergencia que buscan "estirar" el poco combustible disponible:

Recorte de frecuencias: el servicio fuera de los horarios pico (mañana, siesta y noche) se redujo hasta un 40%.

Adiós al servicio nocturno: la restricción de circulación en horarios de baja demanda es una posibilidad inminente si no se liberan fondos para gasoil.

Conflicto gremial: Fatap advirtió que, de no normalizarse la situación, se pondrá en riesgo el pago de salarios, lo que derivaría en paros de la UTA ajenos a la voluntad empresarial.

El reclamo a Nación

La federación solicitó formalmente al Secretario de Transporte de la Nación la liberación inmediata de los fondos adeudados y una mesa de diálogo federal. "Sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer", sentenciaron desde la entidad.