Uno Santa Fe | El País | colectivos

Colectivos y una durísima advertencia de Fatap: recortes del 40% en frecuencias y riesgo de paros por salarios

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) denunció que Nación adeuda tres meses de subsidios SUBE y que el aumento del gasoil por el conflicto en Medio Oriente impactó de lleno en los costos.

23 de abril 2026 · 17:50hs
Colectivos y una durísima advertencia de Fatap: recortes del 40% en frecuencias y riesgo de paros por salarios

José Busiemi/UNO Santa Fe

Colectivos y una durísima advertencia de Fatap: recortes del 40% en frecuencias y riesgo de paros por salarios

La crisis del transporte por colectivos en el interior del país cruzó un umbral crítico. A través de un comunicado oficial, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que el sistema se encuentra en un estado de "parálisis inminente".

La combinación de deudas estatales, el aumento internacional del combustible y una distribución de subsidios que favorece drásticamente al AMBA, coloca al boleto en Santa Fe y otras provincias en un valor teórico que ya supera los $2.300.

Para los usuarios, esto se traduce en una realidad de paradas llenas y esperas prolongadas: el servicio ya opera con un 40% menos de unidades fuera de los horarios centrales y corre riesgo de desaparecer.

El comunicado de FATAP funciona como un último llamado de alerta antes del colapso total del sistema de colectivos. Según las empresas, la "asfixia financiera" es el resultado de un sistema desfinanciado que obliga al interior a subsidiar, con recursos propios, los beneficios que otorga el Estado Nacional.

LEER MÁS: Colectivos en crisis: empresas confirman recortes de hasta el 40% en las frecuencias en la ciudad de Santa Fe

Las causas del "apagón" del transporte

FATAP desglosó los tres pilares que sostienen la crisis actual:

Combustible "por las nubes": el gasoil representa el 18% del costo del boleto. El incremento del 25% en este insumo, impulsado por la inestabilidad en Medio Oriente, genera una necesidad técnica de aumento del 4% inmediato solo por este rubro.

Deuda por Atributos Sociales: Nación no ha transferido los fondos de la tarjeta SUBE correspondientes a enero, febrero y marzo. Esto significa que las empresas están cubriendo de su bolsillo los descuentos a jubilados y beneficiarios sociales.

El "muro" del Federalismo: mientras en el AMBA el boleto se mantiene entre $700 y $800 gracias a subsidios masivos, en el interior el costo real para sostener el servicio es de $2.300, una brecha que las empresas califican de "alarmante".

Consecuencias para el pasajero santafesino

La falta de fondos ya se siente en las calles con medidas de emergencia que buscan "estirar" el poco combustible disponible:

Recorte de frecuencias: el servicio fuera de los horarios pico (mañana, siesta y noche) se redujo hasta un 40%.

Adiós al servicio nocturno: la restricción de circulación en horarios de baja demanda es una posibilidad inminente si no se liberan fondos para gasoil.

Conflicto gremial: Fatap advirtió que, de no normalizarse la situación, se pondrá en riesgo el pago de salarios, lo que derivaría en paros de la UTA ajenos a la voluntad empresarial.

El reclamo a Nación

La federación solicitó formalmente al Secretario de Transporte de la Nación la liberación inmediata de los fondos adeudados y una mesa de diálogo federal. "Sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer", sentenciaron desde la entidad.

FATAP - COMUNICADO DE PRENSA - A NUESTROS PASAJEROS - TP INTERIOR EN EMERGENCIA TERMINAL

colectivos Fatap advertencia frecuencias transporte
Noticias relacionadas
La confianza del consumidor se desplomó casi 6% en marzo

Otra señal sobre el deterioro económico: la confianza del consumidor se desplomó casi 6% en marzo

Javier Milei contra los periodistas

Milei cerró la sala de prensa de Casa Rosada: "Ni Cristina se animó a tanto", dijo Scaglia

Datos de Indec: en dos años aumentó la cantidad de argentinos sin acceso a los servicios básicos

Datos de Indec: en dos años aumentó la cantidad de argentinos sin acceso a los servicios básicos

La economía en Argentina en equilibrio según el Indec

La economía se hundió 2,6% mensual en febrero, su peor retroceso desde diciembre de 2023

Lo último

Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Alquileres en Santa Fe: La cuestión ya no es el precio, sino el acceso, advirtieron las inmobiliarias

Alquileres en Santa Fe: "La cuestión ya no es el precio, sino el acceso", advirtieron las inmobiliarias

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

Último Momento
Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Alquileres en Santa Fe: La cuestión ya no es el precio, sino el acceso, advirtieron las inmobiliarias

Alquileres en Santa Fe: "La cuestión ya no es el precio, sino el acceso", advirtieron las inmobiliarias

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

Unión por ahora no puede sacar rédito: Úbeda le dio un fuerte avisó a Zenón en Boca

Unión por ahora no puede sacar rédito: Úbeda le dio un fuerte avisó a Zenón en Boca

El costo de las amenazas en las escuelas: Provincia reclama $200 millones a los padres de los alumnos identificados

El costo de las amenazas en las escuelas: Provincia reclama $200 millones a los padres de los alumnos identificados

Ovación
Por su huella en Colón, Pulga Rodríguez será distinguido por la Cámara de Senadores

Por su huella en Colón, Pulga Rodríguez será distinguido por la Cámara de Senadores

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: Siempre se extraña

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: "Siempre se extraña"

Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Unión se frota las manos: Belgrano negocia para comprar a Thiago Cardozo

Unión se frota las manos: Belgrano negocia para comprar a Thiago Cardozo

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"