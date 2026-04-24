Agenda Santa Fe: un fin de semana a pura música, eventos y estrenos

Desde hoy viernes y hasta el domingo, la ciudad de Santa Fe habrá shows en el Anfiteatro del Parque del Sur y el sábado la Orquesta “Somos Música” en La Redonda

Eventos para el fin de semana en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe preparó para este fin de semana diferentes eventos musicales y culturales gratuitos para disfrutar en la capital de la provincia. La noche de Reggae en el Anfi , Somos Música en La Redonda , Andrés Calamaro en el Club Unión y Don Osvaldo en la Belgrano , son los espectáculos destacados de este fin de semana.

Además, la capital provincial afianza su posicionamiento como ciudad de grandes eventos, con la presencia de los recitales de Andrés Calamaro y Don Osvaldo . Como es habitual, habrá distintas muestras y propuestas innovadoras en distintos puntos de la ciudad para toda la familia.

Además de las tradicionales ferias de artesanos locales y de la economía popular. La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar

Noche de Reggae en el Anfi

El viernes 24 a partir de las 20.30, el Anfiteatro Juan de Garay (Av. Arturo Illia y San Jerónimo), se convertirá en el epicentro de una celebración dedicada a los ritmos de raíz jamaiquina, se presentarán Kawana, Soul Rebel y Taguato Roots, además de la musicalización del DJ Bruno Trédici. Con una propuesta que combina música en vivo, sets de vinilos y una variada oferta gastronómica, la “Noche Reggae en el Anfi” invita a la comunidad a disfrutar de una jornada al aire libre con entrada libre y gratuita.

Andrés Calamaro en el Estadio Cubierto Club Atlético Unión

El emblema de la cultura argentina anuncia “Como Cantor”: una gira con la que recorrerá el país, este viernes 24 a las 21, en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión (Av. López y Planes 3553).

Calamaro llega a Santa Fe con la gira que lo posiciona recorriendo las canciones que marcaron una cultura y su vida.

Andrés Calamaro Santa Fe "Como cantor"

“Somos Música” en La Redonda

El próximo sábado 25 a las 17, el espacio cultural “La Redonda, Arte y Vida Cotidiana” (Salvador del Carril y Belgrano), será escenario de un nuevo concierto de la Orquesta Somos Música. Bajo la dirección del maestro Matías Bustafán, la agrupación interpretará un repertorio compuesto por grandes obras del canon clásico sinfónico.

El encuentro tiene un significado especial para el proyecto, ya que no solo contará con la participación de los alumnos más avanzados de las distintas sedes, sino que marcará el debut de los nuevos integrantes que se sumaron a la formación tras la convocatoria abierta realizada durante marzo y abril de este año.

Don Osvaldo en la Estación Belgrano

Este sábado 25 a las 22, la banda “Don Osvaldo”, liderada por Patricio Santos Fontanet, llega a la estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), para un esperado reencuentro con el público santafesino y de toda la región.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 24

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Eco circular, de 16 a 21, San Martín y General López, Plaza 25 de Mayo.

Sábado 25

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes

Domingo 26

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores Anticuarios, de 10 a 18, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Incuba, de 16 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes.

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 16.30 a 20.30, San Martín 1400.

Feria de artesanos Parque Federal, de 16 a 20.30, Pedro Víttori y Regis Martinez.

Feria de Artesanos Don Bosco, de 15.30 a 19.30, Castelli y Gobernador Freyre.

formacion laboral ferias.jpg Prensa Santa Fe Capital.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

"Entre lo efímero y lo perdurable. La danza en la historia del Teatro 1.º de Mayo” se inaugura en el Museo del Teatro (San Martín 2068), el sábado 18 a las 19.30, con curaduría de Noel Sbodio. La actividad es libre y gratuita. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 13 de septiembre de 2026 de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal4.jpg

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Velos y solapas”

El jueves 23 el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), se transformará en un espacio de experimentación y juego para los más chicos, de 16 a 19 se llevará adelante “Velos y solapas 1”, un taller de creaciones abstractas diseñado específicamente para el público infantil. La propuesta, coordinada por el equipo de Talleres Culturales Barriales, convoca a niños a explorar el universo de las formas, los colores y las texturas a través de la técnica del collage y la superposición.

“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90 aniversario del Museo Sor Josefa”. La muestra se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo.

“Lo que perdimos en el fuego”

La muestra, de Tatiana Manuale, puede visitarse en el marco del espacio expositivo “La Fresca” del MMAV.

Las mismas pueden visitarse en (San Martín 2068), hasta el 10 de mayo, de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20, y los domingos y feriados de 17 a 20.

Casa Museo César López Claro

“Cuerpos en deriva”

En el marco de la muestra “Ecologías de umbral” de la artista Laura Benech, la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), presentará el sábado 25 de abril una propuesta disruptiva que cruza el arte orgánico con la reflexión tecnológica. Bajo el título “Cuerpos en deriva”, la actividad se desarrollará de 10 a 12, con entrada libre y gratuita.

“Ecologías de umbral”

“Ecologías de umbral” de la artista Laura Benech que se expone en la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), puede visitarse de 9 a 12, con acceso libre y gratuito, hasta el 30 de abril.

Fotogalería Municipal

Muestra “Hogar”

La muestra “Hogar” de Maximiliano Tineo, se exhibe en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el viernes 22 de mayo.

Centro Experimental del Color

“Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum”

La muestra “Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum” se puede visitar, en el Ala Oeste de la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19, hasta el domingo 24 de mayo, se trata de la exhibición del Programa de Becas de Formación para artistas visuales contemporáneos santafesinos con la curaduría de Rafael Cippolini.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.