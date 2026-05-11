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Lago, el goleador silencioso que maximiza la ilusión de Colón

Mientras se espera por su renovación de contrato, el extremo Ignacio Lago atraviesa su mejor momento y ya es el máximo goleador de Colón en la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 15:23hs
Lago, el goleador silencioso que maximiza la ilusión de Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi

En un equipo que necesitaba volver a creer, Colón encontró respuestas donde quizás menos ruido había. Sin estridencias, sin buscar protagonismo exagerado y con un perfil bajo que contrasta con su influencia dentro de la cancha, Ignacio Lago se transformó en una de las piezas más determinantes en la Primera Nacional.

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La victoria ante All Boys no solamente sirvió para cortar la racha de tres partidos sin triunfos. También le permitió al equipo recuperar confianza, escaparle a un momento incómodo y regresar a la cima de la zona A junto a Morón. Tres puntos que trajeron alivio en un campeonato donde cualquier bajón prolongado suele pagarse caro.

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Apareció Ignacio Lago en Colón

El extremo venía siendo uno de los más desequilibrantes por velocidad, uno contra uno y capacidad para romper líneas. Pero en este campeonato le agregó algo todavía más valioso: gol. Eso terminó potenciando su importancia dentro de la estructura.

Ignacio Lago Colón
Lago sigue siendo el goleador de Col&oacute;n.

Lago sigue siendo el goleador de Colón.

Con su última conquista, Nacho alcanzó los cinco tantos y pasó a convertirse en el máximo artillero de Colón en la temporada. Detrás aparecen Alan Bonansea, con tres, y Julián Marcioni e Ignacio Antonio, con dos. Un dato que refleja claramente el peso ofensivo que adquirió el extremo.

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Lo llamativo es que muchas veces su influencia pasa inadvertida. No necesita acaparar flashes para marcar diferencias. Lago aparece para romper partidos con una aceleración o castiga cuando encuentra espacios. Esa combinación de desequilibrio y eficacia lo transformó en un jugador decisivo para las aspiraciones del equipo.

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Una renovación que se estira

Mientras tanto, también se mantiene abierta otra situación importante: su renovación. En Colón saben perfectamente que retener a un futbolista de este presente puede ser clave pensando no solo en la pelea por el ascenso, sino también en el futuro inmediato de la institución. Está supuestamente todo acordado, pero por detalles económicos con su representación aún no puso el gancho.

Por ahora, Lago responde adentro de la cancha. Con goles, actuaciones cada vez más determinantes y un crecimiento que lo posiciona como una de las grandes figuras de este Colón que volvió a acomodarse arriba y se anima otra vez a soñar en grande.

Colón Ignacio Lago Primera Nacional
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