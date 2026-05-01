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Javier Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos: coincidirá en un evento con la titular del FMI y Elon Musk

El presidente asistirá a un foro de finanzas y políticas públicas que organiza el Instituto Milken en Los Ángeles, precisaron fuentes oficiales

1 de mayo 2026 · 18:11hs
Javier Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos: coincidirá en un evento con la titular del FMI y Elon Musk

Tras su viaje a Israel en abril, el presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior la próxima semana. El mandatario estará el miércoles en Estados Unidos ya que fue invitado como orador en la conferencia global organizada por el Instituto Milken.

Se trata de un foro que reúne a referentes internacionales de la economía, la tecnología y las políticas públicas. Según fuentes oficiales que consultó MDZ, el jefe de Estado irá junto al canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

"La conferencia de 2026 se centra en traducir la disrupción y la innovación recientes en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente. Es una experiencia única en la que individuos con el capital y la influencia para cambiar el mundo se conectan con aquellos cuya experiencia y creatividad están reinventando la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía, la industria y la sociedad", expresa el evento en su sitio oficial.

"La 29° Conferencia Mundial anual convocará a nuestra comunidad diversa y con visión de futuro para abordar estos problemas urgentes y aprovechar las oportunidades para dar forma colectivamente a un futuro más sostenible, equitativo y resiliente", se agregó.

Asistentes al evento

Entre los invitados más importantes figuran el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton; el CEO de Tesla, Elon Musk; la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el CEO de YouTube, Neal Mohan; y el CEO de Chevron, Mike Wirth.

A ese grupo se suman otros referentes globales como el CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn; el CEO de McDonald’s, Chris Kempczinski; el CEO de Motorola Solutions, Greg Brown; el alcalde de Atlanta, Andre Dickens; y el periodista Nicholas Kristof, en un foro que combina liderazgo político, empresarial y cultural a escala global.

Milei en Estados Unidos

Milei ya asistió a esta cumbre en 2024. “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”, había afirmado el jefe de Estado en aquella oportunidad. “La Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”, añadió en esa conferencia.

El último viaje de Milei en Estados Unidos ocurrió a mediados de marzo, cuando encabezó el evento de Argentina Week, donde concurrieron cientos de empresarios. En ese viaje, Manuel Adorni subió a su esposa Bettina Angeletti al avión presidencial, lo que derivó en las múltiples investigaciones al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Milei Estados Unidos FMI
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