Las 16 sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

En la antesala del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a patear el tablero y oficializó la pre lista de la Selección Argentina con un listado con sorpresas

En la antesala del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a patear el tablero y oficializó la pre lista de la Selección Argentina con un listado de nombres sorpresa que asoman con fuerza para ganarse un lugar en la lista definitiva.

La nómina de 55 jugadores, que servirá de base para el corte final, destaca por una profunda renovación y la inclusión de futbolistas que atraviesan un presente inmejorable tanto en la Liga Profesional como en las ligas europeas.

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Bajo los tres palos, las novedades son contundentes. A la inesperada presencia del joven Santiago Beltrán, de gran presente futbolístico en River, se sumaron Facundo Cambeses, quién ya fue convocado por Eliminatorias tras sus actuaciones en Racing, y el experimentado Walter Benítez (Crystal Palace), que vuelve a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico para disputar un lugar entre los 26 jugadores que participaran en la cita mundialista.

La defensa presenta nombres que marcan el recambio generacional que atraviesa el seleccionado argentino. Agustín Giay (Palmeiras) y Lautaro Di Lollo (Boca), ambos titulares en sus respectivos equipos y de gran proyección, aparecen junto a centrales que se consolidan como Zaid Romero (Getafe) y laterales de recorrido como Gabriel Rojas (Racing), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise). La intención de Scaloni parece clara: ampliar el abanico de opciones en la última línea con perfiles polifuncionales.

En el mediocampo, el despliegue y la marca más el recambio debido al gran presente de algunos futbolistas asoma en la convocatoria: Alan Varela (FC Porto) y Aníbal Moreno (River), figuras en sus equipos, encabezan las novedades de una zona donde también irrumpieron los juveniles de Boca Miltón Delgado y Tomás Aranda.

En la delantera, la necesidad de variantes ofensivas le abrió la puerta a dos nombres que vienen pidiendo pista a fuerza de goles: Santiago Castro (Bologna FC), Mateo Pellegrino (Parma Calcio) y Juan Manuel López (Palmeiras). Ambos atacantes representan el perfil de "nueve" moderno que el cuerpo técnico busca para complementar el esquema habitual y asegurar el poder de fuego ante cualquier eventualidad.

Con esta prelista, Scaloni envía un mensaje de competitividad absoluta: el proceso de selección sigue abierto y el rendimiento actual será la única llave para formar parte de la delegación final que buscará defender la corona mundial.

Las 16 sorpresas de la nómina de la Selección Argentina

Arqueros: Santiago Beltrán, Facundo Cambeses y Walter Benítez.

Defensores: Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Gabriel Rojas, Nicolás Capaldo y Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alan Varela, Aníbal Moreno, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Delanteros: Santiago Castro, Juan Manuel López y Mateo Pellegrino.