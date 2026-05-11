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El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas

La medida afectará a Santa Fe, Recreo, Rincón y otras cinco localidades este martes y miércoles. El gremio denuncia una "gravísima escalada de persecución" por parte del intendente Mario Papaleo, incluyendo suspensiones a delegados y recortes salariales a monotributistas.

11 de mayo 2026 · 15:22hs
El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas.

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas.

Lo que comenzó como un conflicto focalizado en la municipalidad de Sauce Viejo mutó en las últimas semanas en una crisis sindical de alcance regional. Los Cuerpos Orgánicos de la Asoem resolvieron este lunes profundizar el plan de lucha y extender las medidas de fuerza a toda su jurisdicción, tras denunciar prácticas de persecución gremial que calificaron como "inadmisibles".

La resolución impactará directamente en la prestación de servicios en las ciudades de Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar y Candioti, además de la continuidad del conflicto en Sauce Viejo.

LEER MÁS: Sauce Viejo al borde del colapso: comienza una semana con un paro de Asoem de 96 horas

Cronograma de las medidas de fuerza

El gremio estableció un esquema de paros que paralizará la administración pública local durante gran parte de la semana:

Martes 12 de mayo: paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en toda la jurisdicción (incluye la ciudad de Santa Fe). Se garantizan únicamente las guardias mínimas en servicios esenciales (Salud y emergencias).

Miércoles 13 de mayo: paro de 24 horas con asistencia y movilización masiva en la ciudad de Santa Fe.

En Sauce Viejo: continúa el paro de 96 horas con asistencia a los lugares de trabajo, medida que ya venía ejecutándose.

Las denuncias contra la gestión de Mario Papaleo

Desde ASOEM detallaron una serie de puntos que consideran un ataque directo a la "tutela sindical" y a los derechos democráticos de los trabajadores. Entre los hechos más graves denunciados figuran:

Suspensiones a delegados: un delegado y un subdelegado fueron suspendidos por 30 días. Según el gremio, el propio intendente le habría advertido a uno de ellos que el sumario se levantaría solo si abandonaba la militancia en ASOEM.

Traslados arbitrarios: denuncian que dos delegadas sindicales fueron removidas de sus puestos habituales de trabajo sin justificación técnica.

Fuertes descuentos a monotributistas: el punto más sensible económicamente afecta a seis trabajadores precarizados. El gremio afirma que sufrieron recortes de entre $160.000 y $260.000 en haberes que apenas rondan los $450.000, como represalia por adherir a las protestas.

LEER MÁS: Mario Papaleo denunció bloqueos y amenazas durante el conflicto con Asoem: "La mayoría de los trabajadores quiere trabajar"

"Una lucha de todos"

Para la conducción de Asoem, el accionar del Ejecutivo sauceño representa un "peligroso avance contra la institucionalidad sindical". En los discursos de los delegados quedó claro el mensaje: consideran que si se permite el disciplinamiento en una localidad, se pone en riesgo la organización colectiva en toda la provincia.

"No se va a permitir que ningún Ejecutivo crea que puede perseguir o intentar quebrar la organización sindical", señalaron desde el gremio, reafirmando que el conflicto de Sauce Viejo es ahora la causa de todos los municipales del Departamento La Capital.

Sauce Viejo La Capital conflicto paro medidas de fuerza
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