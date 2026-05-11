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Navone cayó ante Medjedovic y se despidió del Masters 1000 de Roma

El argentino Mariano Navone perdió en tres sets contra el serbio Hamad Medjedovic en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

11 de mayo 2026 · 14:55hs
Navone cayó ante Medjedovic y se despidió del Masters 1000 de Roma

El argentino Mariano Navone perdió en tres sets contra el serbio Hamad Medjedovic en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma. Navone, quien actualmente ocupa el puesto número 44 del ranking ATP, cayó por 4-6, 6-4 y 6-3 en un extenso y disputado encuentro que se extendió durante tres horas y cinco minutos.

Un argentino menos en el Masters 1000 de Roma

El argentino pudo imponer condiciones en el primer set, donde rompió el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial por 6-4.

Sin embargo, Medjedovic tuvo una gran reacción, comenzó a hacer valer cada uno de sus turnos de saque y quebró el de Navone una vez en cada set para finalmente darle vuelta a la historia y conseguir el boleto a octavos de final.

Su rival en los octavos de final será el español Martín Landaluce, que, con solo 20 años, quiere meterse por segunda ocasión en su carrera en los cuartos de final de un torneo Masters 1000.

Navone, por su parte, cerró una muy buena semana, en la que derrotó a rivales más que complicados como los canadienses Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. Este último actualmente ocupa el puesto número 5 del ranking ATP, por lo que fue el mejor triunfo del argentino en su carrera.

Masters 1000 de Roma Mariano Navone Hamad Medjedovic
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