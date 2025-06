Milei no participará del acto del Día de la Bandera en Rosario y asistirá al Campo Argentino de Polo en Caba

Desde hace algunos días se sabe que el presidente Javier Milei no estará en Rosario por el Día de la Bandera . Este miércoles, desde Presidencia informaron que el jefe de Estado encabezará este viernes la ceremonia de conmemoración del 205° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano en el Campo Argentino de Polo.

El sábado pasado se supo que Milei no estará en Rosario este 20 de junio. El presidente agradeció la invitación, pero no viajará a Rosario y aún no designó de manera oficial al funcionario nacional que representará a la Casa Rosada en la Cuna de la Bandera.

El acto por el Día de la Bandera comenzará a las 10 y tendrá los discursos del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin. Luego será el momento de la promesa a la bandera por parte de los alumnos del nivel primario y la apertura de una jornada en la que se podrá recorrer el Parque Nacional a la Bandera y disfrutar de los shows programados.

Patricia Bullrich en Rosario

Además de confirmarse la presencia del presidente en el Campo Argentino de Polo, desde Presidencia dieron a conocer cómo será la agenda de Patricia Bullrich en Rosario. La ministra llegará este jueves pasado el mediodía a la ciudad, para dirigirse hacia la sede que Gendarmería tiene en la zona sur, en San Martín y Rueda. La visita a ese destacamento está prevista para las 14.

A las 15.30, está estipulada una recorrida junto a Aleart y la diputada nacional Romina Diez por el corredor comercial de avenida San Martín para charlar con los comerciantes de la zona.

Tras ello, la ministra se va a dirigir hacia el hotel Ros Tower y sobre las 16.15 se reunirá con los demás candidatos de La Libertad Avanza, con lo que cerrará su visita a la ciudad.